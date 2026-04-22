Non perdere Getafe-Barcellona: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 13:29)

Il 25 aprile dalle 16:15 ci sarà il match tra il Getafe di Bordalás ed il Barcellona. Due squadre molto diverse per il modo in cui approcciano, vivono e sentono la partita. Agli sgoccioli del campionato, Getafe-Barcellona è tra le sfide più interessanti e decisive per le sorti de LaLiga. I catalani sono ad un passo dalla vittoria del titolo, mentre la squadra di Madrid sogna l'ingresso nelle coppe europee.

Il Barcellona dopo essere stato eliminato dalla Champions League e dalla Copa del Rey non deve più sbagliare: perdere un campionato in cui alla trentunesima giornata vanta sei punti di vantaggio sarebbe un vero suicidio. Infatti, si attende soltanto la matematica certezza in terra catalana, data anche la lunga striscia di vittoria con cui la squadra di Flick si presenta al match. Meno positivi sono i risultati del Getafe, che ha perso due delle ultime quattro partite giocate, di cui l'ultima in casa del Levante, uscito dal campo vittorioso per 1-0. Vedremo se avrà la meglio la solidità della squadra di Bordalás, oppure la fantasia e l'imprevedibilità degli uomini di Flick.

Dove vedere Getafe-Barcellona in diretta TV e streaming live — Getafe-Barcellona sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.