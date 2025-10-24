Scopri dove vedere la partita Girone-Oviedo in diretta streaming: la dirette tv live su Bet365 in pochi semplici passaggi

Carmine Panarella 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 09:32)

LaLiga, tra le tante gare interessanti, ci offre domenica 25 ottobre alle ore 14:00 la sfida tra Girona e Oviedo in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti per la salvezza dopo una prima parte di stagione molto difficile. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE GIRONA-OVIEDO IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Girona-Oviedo in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida de LaLiga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Girona-Oviedo” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Girona-Oviedo in diretta live. Il match, in programma sabato 25 ottobre alle ore 14:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Dazn in streaming.

Il momento delle due squadre — Girona e Real Oviedo si affrontano in una sfida delicata in fondo alla classifica. Il Girona è ultimo con soli 6 punti, mentre il Real Oviedo lo segue a ruota al diciannovesimo posto, anch’esso con 6 punti ma con una differenza reti leggermente migliore. Entrambe le squadre arrivano al match con la necessità di muovere la classifica, il che potrebbe rendere la partita intensa e molto tattica.

Le probabili formazioni di Girona-Oviedo — In campo, il Girona punterà sul consolidamento della difesa a quattro e sul dinamismo dei centrocampisti centrali per creare occasioni ai due attaccanti. Il Real Oviedo, con il 4-2-3-1, cercherà di controllare il centrocampo e di sfruttare gli inserimenti dei trequartisti dietro l’unica punta, sfruttando soprattutto gli esterni per allargare il gioco.

Girona (4-4-2): Gazzaniga; Moreno, Blind, Reis, Rincon; Roca, Witsel, Martinez, Gil; Vanat, Portu.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Alhassane, Carmo, Bailly, Vidal; Colombatto, Dendocker; Chaira, Reina, Hassan; Vinas.

Non perdere l’occasione diseguire Girona-Oviedo in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni de LaLiga. Non perderti nemmeno un minuto di Girona-Oviedo in streaming live gratis su Bet365.