La trentunesima giornata del campionato spagnolo presenta diversi match interessanti, tra questi non può mancare il confronto di Pamplona tra l'Osasuna dell'italiano Lisci ed il Betis Siviglia. La partita, determinante per gli equilibri della classifica, si terrà domenica 12 aprile alle 14:00. I padroni di casa sognano ancora una posizione per l'accesso alle coppe europee, mentre il Betis è saldamente nei gradini che gli consentono di approdare in Europa League. Continua a leggere l'articolo per scoprire come non perdere la partita.
Lo streaming live
LaLiga, Osasuna-Betis: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
L'Osasuna ha un forte traino "italiano". Oltre alla sua guida, Alessio Lisci, il bomber della squadra è Ante Budimir, vecchia conoscenza della Serie A. Con loro due a trascinare la squadra il team di Pamplona è al nono posto in classifica e sogna ancora di riuscire a guadagnare l'accesso quantomeno alla prossima Conference League. Il Celta Vigo, oggi, conta 44 punti ma è recentemente inciampato contro l'Alavés, mentre l'Osasuna macina punti come ha fatto contro Girona e lo stesso Deportivo. Il Betis, invece, si presenta con una posizione migliore in classifica ma un trend di risultati peggiori, infatti non ha vinto nessuna delle ultime cinque giornate del campionato spagnolo, il che evidenzia un calo fisiologico della squadra nonostante il momento decisivo della stagione.
Dove vedere Osasuna-Betis Siviglia in diretta TV e streaming live—
Osasuna-Betis Siviglia sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
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