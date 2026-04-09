Dove vedere Osasuna-Betis Siviglia in diretta TV e streaming live

L'Osasuna ha un forte traino "italiano". Oltre alla sua guida, Alessio Lisci, il bomber della squadra è Ante Budimir, vecchia conoscenza della Serie A. Con loro due a trascinare la squadra il team di Pamplona è al nono posto in classifica e sogna ancora di riuscire a guadagnare l'accesso quantomeno alla prossima Conference League. Il Celta Vigo, oggi, conta 44 punti ma è recentemente inciampato contro l'Alavés, mentre l'Osasuna macina punti come ha fatto contro Girona e lo stesso Deportivo. Il Betis, invece, si presenta con una posizione migliore in classifica ma un trend di risultati peggiori, infatti non ha vinto nessuna delle ultime cinque giornate del campionato spagnolo, il che evidenzia un calo fisiologico della squadra nonostante il momento decisivo della stagione.