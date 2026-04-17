Las Palmas-Leganes: probabili formazioni e streaming gratis del match

Las Palmas sfida il Leganes il 17 aprile 2026 alle 21:00. I canari inseguono i playoff, mentre gli ospiti vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione

Stefano Sorce 17 aprile - 01:11

Las Palmas e Leganes si affrontano venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21:00, nella 36ª giornata di Segunda División, all’Estadio de Gran Canaria. I padroni di casa sono in piena corsa playoff, mentre gli ospiti cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LAS PALMAS-LEGANES SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Las Palmas arriva a questa sfida con un rendimento altalenante nelle ultime settimane, ma resta una squadra solida soprattutto tra le mura amiche. Le tre vittorie nelle ultime cinque partite confermano che il potenziale c’è, anche se l’ultima sconfitta contro il Malaga ha frenato la corsa. In casa, però, i numeri sono chiari: è una squadra che costruisce molto e concede poco, ed è proprio da lì che passa gran parte delle sue ambizioni playoff.

Il Leganes si presenta invece con maggiore continuità nei risultati recenti. Le due vittorie e i due pareggi nelle ultime cinque gare hanno dato ossigeno alla classifica, ma la posizione resta delicata. Il problema principale rimane il rendimento in trasferta: poche vittorie e difficoltà a gestire le partite lontano da casa. Nonostante questo, il successo nell’ultimo turno ha dato fiducia a una squadra che proverà a giocarsi le sue carte.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Leganes — Las Palmas dovrebbe schierarsi con Valles tra i pali, difesa composta da Suarez, Coco, Curbelo e Cardona. A centrocampo spazio a Loiodice e Mfulu, mentre sulla trequarti agiranno Pejiño, Moleiro e Munir a supporto di Sandro in attacco.

Il Leganes risponde con Dmitrovic in porta, linea difensiva formata da Nyom, Omeruo, Jorge Saenz e Miramon. In mezzo al campo ci saranno Undabarrena e Cisse, con Arnaiz, Raba e Portillo sulla linea offensiva alle spalle di Miguel.

Las Palmas: Valles; Suarez, Coco, Curbelo, Cardona; Loiodice, Mfulu; Pejiño, Moleiro, Munir; Sandro.

Leganes: Dmitrovic; Nyom, Omeruo, Jorge Saenz, Miramon; Undabarrena, Cisse; Arnaiz, Raba, Portillo; Miguel