Rio Ave-Avs: probabili formazioni e streaming gratuito della gara

Rio Ave-AVS è in programma venerdì 18 aprile 2026 alle ore 21:15. I padroni di casa cercano punti salvezza, mentre l’AVS è ultimo e a rischio retrocessione

Stefano Sorce 17 aprile - 01:00

Rio Ave e AVS si affrontano venerdì 18 aprile 2026 alle ore 21:15 nella 30ª giornata di Primeira Liga. I padroni di casa vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza, mentre gli ospiti sono obbligati a vincere per evitare una retrocessione ormai vicinissima. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RIO AVE-AVS SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Rio Ave arriva da un periodo molto positivo, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite che hanno permesso alla squadra di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Dopo le difficoltà di inizio anno, il gruppo ha ritrovato equilibrio e fiducia, mostrando anche una buona capacità realizzativa. L’obiettivo ora è consolidare la posizione e migliorare il bottino complessivo della stagione, anche se il rendimento casalingo resta leggermente incostante.

L’AVS vive invece una situazione critica. Ultimo in classifica, senza vittorie in trasferta e con un ritardo pesante dalla zona salvezza, arriva a questa partita con pochissime possibilità di recupero. Il pareggio nell’ultimo turno ha interrotto un lungo digiuno offensivo, ma la squadra resta senza successi da diverse giornate e con numeri che rendono complicato pensare a una rimonta.

Le probabili formazioni — Il Rio Ave dovrebbe confermare in gran parte la formazione vista nell’ultima gara, con il ritorno di Blesa in attacco dopo il turno di riposo. A centrocampo Nikitscher resta centrale negli equilibri della squadra, mentre sugli esterni ci sarà continuità.

L’AVS potrebbe essere costretto a cambiare qualcosa, soprattutto per le condizioni di Akinsola. In avanti Tomane sarà ancora il riferimento principale, supportato da un reparto offensivo chiamato a dare risposte immediate.

Rio Ave: Van der Gouw; Vrousai, Brabec, Mancha, Abbey; Nikitscher, Ntoi; Bezerra, Pohlmann, Spikic; Blesa

AVS: Adriel; Pivo, Devenish, Vitor, Rivas; Mendonca, Roni, Lima; G Neiva, Tomane, Green