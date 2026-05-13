I biancocelesti vogliono trionfare nel loro stadio e davanti al proprio pubblico.
Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato
Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello che metterà di fronte la Lazo e l'Inter e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della finale di Coppa Italia 2025/2026. La gara avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. Nell'edizione in corso della Serie A, i nerazzurri hanno battuto i biancocelesti sia all'andata (2-0) giocata a novembre che al ritorno (0-3) del 9 maggio, quindi pochi giorni fa.
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Lazio-Inter, dove vedere la finaleI biancocelesti hanno intenzione di riportare la coppa nella loro bacheca sette anni dopo l' ultima volta ed un successo permetterebbe loro di accedere direttamente alla prossima edizione dell'Europa League. La squadra nerazzurra, invece, vuole chiudere la stagione con due trofei nazionali vinti. L'atto conclusivo della Coppa Italia che metterà di fronte Lazio ed Inter sarà visibile in diretta televisiva su Canale 5, mentre in streaming si potrà vedere su Mediaset Infinity.
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Il percorso delle due squadre in Coppa ItaliaLa Lazio allenata da Maurizio Sarri ha disputato un campionato sotto le aspettative e, attualmente, occupa la nona posizione avendo collezionato 51 punti. Il percorso in Coppa Italia delle Aquile è stato tutt'altro che semplice visto che ha incontrato squadre di alto livello. Agli ottavi di finale, hanno battuto 1-0 il Milan grazie alla rete di Mattia Zaccagni a dieci minuti dalla fine. Nel turno seguente la Lazio ha giocato in casa del Bologna e, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ha passato il turno vincendo ai rigori. In semifinale l'avversario era l'Atalanta: dopo il 2-2 dell'andata, la gara di ritorno termina 1-1 e la Lazio, sempre ai rigori, va in finale grazie ai quattro tiri parati da Edoardo Motta.
L'Inter ha come tecnico l'ex difensore rumeno Cristian Chivu ed all'inizio del mese ha conquistato lo Scudetto. Ovviamente, i nerazzurri sono primi in campionato con 85 punti e stasera punteranno al double. Rispetto ai loro avversari di questa sera, nell'edizione della Coppa Italia che sta per terminare la squadra meneghina ha incontrato avversari con un livello inferiore. Agli ottavi, l'Inter ha battuto 5-1 il Venezia con reti di Diouf, Esposito, Thuram (doppietta) e Bonny, mentre ai quarti di finale ha incontrato il Torino, contro cui ha vinto 2-1. In semifinale, invece, ha avuto luogo un derby lombardo contro il Como. Dopo lo 0-0 del Sinigaglia, nel match di ritorno a San Siro i nerazzurri stavano perdendo 0-2, ma ha conquistato il posto in finale grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu ed il gol di Petar Sucic.
Probabili formazioniLa squadra della capitale ritrova il capitano Zaccagni, il quale era alle prese con un infortunio al piede. Tornano titolari Nuno Tavares e Taylor, mentre Patric dovrebbe giocare in regia vincendo il ballottaggio con Rovella. Spera nella convocazione, invece, Cataldi. I nerazzurri, dal canto loro, riavranno a disposizione Thuram, che verrà valutato domani. A centrocampo, invece, ballottaggio tra Sucic e Mkhitaryan.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Talyor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri
INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; L. Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu
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