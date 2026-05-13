Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello che metterà di fronte la Lazo e l'Inter e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della finale di Coppa Italia 2025/2026. La gara avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. Nell'edizione in corso della Serie A, i nerazzurri hanno battuto i biancocelesti sia all'andata (2-0) giocata a novembre che al ritorno (0-3) del 9 maggio, quindi pochi giorni fa.

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Lazio-Inter, dove vedere la finale

I biancocelesti hanno intenzione di riportare la coppa nella loro bachecadopo l' ultima volta ed un successo permetterebbe loro di accedere direttamente alla prossima edizione dell'. La squadra nerazzurra, invece, vuole chiudere la stagione controfei nazionali vinti. L'atto conclusivo della Coppa Italia che metterà di fronte Lazio ed Inter sarà visibile in diretta televisiva su Canale 5, mentre in streaming si potrà vedere su Mediaset Infinity.

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Partite in streaming live

Il percorso delle due squadre in Coppa Italia

La Lazio allenata daha disputato un campionato sotto le aspettative e, attualmente, occupa la nona posizione avendo collezionatopunti. Il percorso in Coppa Italia delle Aquile è stato tutt'altro che semplice visto che ha incontrato squadre di alto livello. Agli ottavi di finale, hanno battutoilgrazie alla rete dia dieci minuti dalla fine. Nel turno seguente la Lazio ha giocato in casa dele, dopo l'dei tempi regolamentari, ha passato il turno vincendo ai. In semifinale l'avversario era l': dopo ildell'andata, la gara di ritorno termina 1-1 e la Lazio, sempre ai rigori, va in finale grazie ai quattro tiri parati da

Roma, Italia - 9 maggio 2026: Luca Pellegrini della Lazio compete per il pallone con Petar Sucic dell'Inter durante la partita di Serie A tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

L'Inter ha come tecnico l'ex difensore rumeno Cristian Chivu ed all'inizio del mese ha conquistato lo Scudetto. Ovviamente, i nerazzurri sono primi in campionato con 85 punti e stasera punteranno al double. Rispetto ai loro avversari di questa sera, nell'edizione della Coppa Italia che sta per terminare la squadra meneghina ha incontrato avversari con un livello inferiore. Agli ottavi, l'Inter ha battuto 5-1 il Venezia con reti di Diouf, Esposito, Thuram (doppietta) e Bonny, mentre ai quarti di finale ha incontrato il Torino, contro cui ha vinto 2-1. In semifinale, invece, ha avuto luogo un derby lombardo contro il Como. Dopo lo 0-0 del Sinigaglia, nel match di ritorno a San Siro i nerazzurri stavano perdendo 0-2, ma ha conquistato il posto in finale grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu ed il gol di Petar Sucic.

Probabili formazioni

La squadra della capitale ritrova il capitano Zaccagni, il quale era alle prese con un infortunio al piede. Tornano titolari, mentre Patric dovrebbe giocare in regia vincendo il ballottaggio con Rovella. Spera nella convocazione, invece, Cataldi. I nerazzurri, dal canto loro, riavranno a disposizione, che verrà valutato domani. A centrocampo, invece, ballottaggio tra Sucic e

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Talyor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; L. Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu

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