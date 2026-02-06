Entrambe le squadre hanno qualche punto in più rispetto alla zona retrocessione, ma stasera puntano alla vittoria per allontanarsi ancor di più

Jacopo del Monaco 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 16:32)

La giornata numero 25 della Premier League avrà inizio con l'incontro tra il Leeds United ed il Nottingham Forest e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, scenderanno in campo alle ore 21:00 di questa sera presso l'Elland Road. Nel girone d'andata, le due squadre hanno giocato contro nel mese di novembre. I Tricky Trees, dopo aver subito il gol di Nmecha, hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Sangaré, Gibbs-White ed Anderson.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Leeds United-Nottingham Forest, dove vedere l'incontro — Entrambi i club si trovano nella parte destra della classifica e si trovano sopra la zona retrocessione, ma con qualche punto in più rispetto al West Ham diciottesimo. Le squadre che scenderanno in campo questa sera hanno come obiettivo la conquista dei tre punti per allontanarsi da quella zona di classifica. La partita di questa sera tra il Leeds United ed il Nottingham Forest sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club all'incontro — Attualmente, il Leeds United allenato dal tedesco Daniel Farke occupa la sedicesima posizione in classifica avendo totalizzato, fino ad ora, 26 punti. Dopo la sconfitta in rimonta per 4-3 in casa del Newcastle, i Peacocks hanno giocato il turno di FA Cup e l'hanno superato con il risultato d 1-3 in trasferta contro il Derby County e, successivamente, ha battuto il Fulham in campionato grazie alla rete di Nmecha al 91'. In seguito, hanno prima pareggiato 1-1 contro l'Everton e poi ha perso contro l'Arsenal (0-4).

Così come i loro avversari di questa sera, anche il Nottingham Forest ha ottenuto 26 punti fino a questo punto della stagione ed occupa il diciassettesimo posto in classifica. Nei suoi ultimi impegni disputati, la squadra allenata da Sean Dyche sia in Europa League, dove ha collezionato una sconfitta in Portogallo contro il Braga (1-0) ed una vittoria avendo rifilato un poker agli ungheresi del Ferencvaros, che in campionato, collezionando due pareggi contro Arsenal (0-0) e Crystal Palace (1-1) e ha battuto il Brentford (0-2).

Probabili formazioni — Tra le fila dei padroni di casa, mancheranno gli infortunati Stach e l'ex Udinese Bijol, mentre Nmecha è in dubbio. Per la squadra ospite, oltre allo squalificato Neco Williams, mancheranno gli infortunati Savona e Wood, mentre Hudson-Odoi ed i due portieri Sels e John Victor sono in dubbio.

LEEDS UNITED (3-4-2-1): Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Gnonto, Aaronson; Calvert-Lewin. Allenatore: Farke

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Gunn; Ola Aina, Milenković, Murillo, Morato; Sangaré, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Dominguez; Igor Jesus. Allenatore: Dyche