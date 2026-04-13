Dove vedere Levante-Getafe in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Levante-Getafe: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 aprile - 11:14

Concluderanno la trentunesima giornata del campionato spagnolo Levante e Getafe. Il match si terrà questa sera all'Estadi Ciutat de Valencia alle 21:00 ed è una sfida cruciale in ottica salvezza. La lotta per mantenere la categoria, infatti, è particolarmente avvincente quest'anno ne LaLiga. Scopri come seguire la partita e continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LEVANTE-GETAFE SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Getafe si presenta alla sfida per sognare, dato che giunti alla trentunesima giornata del campionato spagnolo la squadra di Bordalás conta 41 punti e ha vinto le ultime due partite di fila, contro Espanyol e Athletic Club. I gradini che consentono di entrare in nelle coppe europee: la Conference dista tre punti, l'Europa League cinque, ma il Betis che occupa quest'ultima posizione sta raccogliendo risultati alquanto negativi.

Ben diversa è la situazione del Levante, dato che è una vera Royal rumble la sfida salvezza nel campionato spagnolo. Il Levante è scivolato all'ultimo posto grazie alle prestazioni da urlo dell'Oviedo, che si è ripreso nell'ultimo mese e adesso sogna l'agognata salvezza. Con 26 punti, il Levante dista 7 punti dalla salvezza, al momento occupata dall'Alaves dell'ex Serie A Lucas Boyé. Nonostante sia ultima, la squadra valenciana sta gettando il cuore oltre l'ostacolo ottenendo buoni risultati: infatti, nelle ultime cinque partite ne ha persa soltanto una, ottenendo un bottino di 8 punti.

Le probabili formazioni di Levante-Getafe — Il Levante si presenta al match con un 4-3-3, offensivo e dinamico, necessario in questo momento della stagione in cui servono punti. La squadra di Bordalás dal canto suo risponde con il suo solido schema, un 5-4-1 inespugnabile in cui l'unico riferimento offensivo è Vazquez.

Levante (4-3-3): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Olasagasti, Rey, Losada; Garcia, Espi, Tunde. Allenatore: Castro.

Getafe (5-4-1): Soria; Boselli, Djene, Duarte, Romero, Iglesias; Liso, Milla, Martin, Satriano; Vazquez. Allenatore: Bordalas.