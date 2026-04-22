Levante-Siviglia: probabili formazioni e streaming gratis

Scontro diretto ad alta tensione: Levante spinto dall’entusiasmo e dal fattore campo, Siviglia più esperto ma fragile mentalmente

Stefano Sorce 22 aprile - 09:49

Tensione pura, classifica corta e nessuna via di fuga. Al “Ciutat de Valencia” si affrontano Levante UD e Sevilla FC in una sfida che ha il peso di uno spareggio anticipato per la salvezza. Non è solo una partita: è uno di quei novanta minuti che possono cambiare completamente il destino di una stagione. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LEVANTE-SIVIGLIA SU BET365

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Il momento delle squadre — Il Levante arriva con un segnale forte: la vittoria contro il Getafe ha riacceso tutto. Non solo per i tre punti, ma per il modo in cui sono arrivati. La squadra ha mostrato carattere, resistenza e soprattutto un riferimento offensivo chiaro: Espi. È lui l’uomo che tiene in piedi le speranze, il giocatore che dà senso alla manovra offensiva. In casa, con il pubblico dalla propria parte, il Levante può trasformare una partita in una battaglia vera. Il problema resta la continuità, ma in questo momento conta più la spinta emotiva.

Il Siviglia vive una situazione altrettanto delicata, ma con un piccolo margine in più. La vittoria contro l’Atletico ha dato ossigeno, ma non ha cancellato le difficoltà mentali della squadra. Dopo il vantaggio, spesso arriva un blocco, una paura che rischia di compromettere tutto. La qualità c’è, ma la gestione dei momenti resta il vero limite. Questa trasferta rappresenta un crocevia: vincere significherebbe allontanarsi, perdere vorrebbe dire riaprire tutto.

Le probabili formazioni di Levante-Siviglia — Levante con Ryan tra i pali, difesa composta da Toljan, Dela, Moreno e Sanchez, chiamata a reggere l’urto in una partita che si preannuncia intensa. Davanti alla difesa Raghouber agirà da filtro, mentre Tunde, Olasagasti, Martinez e Romero avranno il compito di accompagnare l’azione e supportare Espi, riferimento offensivo e uomo chiave.

Siviglia con Vlachodimos in porta, linea difensiva a cinque composta da Sanchez, Castrin, Gudelj, Salas e Oso, scelta per garantire copertura e densità. A centrocampo Alexis, Agoume, Sow e Vargas lavoreranno per equilibrio e ripartenze, mentre Adams sarà l’unico riferimento offensivo, incaricato di sfruttare ogni occasione.

Levante (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Raghouber; Tunde, Olasagasti, Martinez, Romero; Espi.

Siviglia (5-4-1): Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Gudelj, Salas, Oso; Alexis, Agoume, Sow, Vargas; Adams.