Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani spicca, in maniera particolare, quella tra Liverpool e Chelsea e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 36 della Premier League. Il big match avrà inizio alle ore 13:30 e si disputerà nella casa dei Reds, vale a dire ad Anfield. Nel girone d'andata, le due squadre si sono incontrate nei primi giorni del mese di ottobre e la sfida presso lo Stamford Bridge è terminata 2-1 per i Blues. In quell'occasione, Moises Caicedo ha sbloccato il risultato al 14', mentre Cody Gakpo ha pareggiato al 63' e, al minuto 95, il Chelsea ha vinto grazie al gol di Estevão.

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Liverpool-Chelsea, dove vedere l'incontro

La sfida di domani sarà molto importante per i due club soprattutto in chiave qualificazione alle competizioni europee. I padroni di casa sono già in zona, ma vogliono difendere ancor di più la loro posizione in classifica. La squadra ospite, dal canto suo, in questo momento è fuori dalla zona Europa e punterà alla vittoria per poter ancora essere tra le pretendenti per un posto in una competizione europea. Il match che metterà di fronte Liverpool e Chelsea sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

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Partite in streaming live

Come arrivano le due squadre alla partita

In questo momento, il Liverpool allenato dall'olandesesi trova al quarto posto della classifica del campionato inglese avendo totalizzatopunti, gli stessi che ha l'. Con questo piazzamento, i Reds andrebbero in Champions League. Il Liverpool chiuderà la stagione senza titoli, avendo perso ad agosto la finale dicontro ilche, due mesi dopo, l'ha eliminato anche dalla

In FA Cup, invece, i Reds sono usciti ai quarti di finale a causa del poker subito dal Manchester City e, sempre ai quarti, hanno salutato la Champions League essendo stati eliminati dal Psg. Nelle ultime cinque di Premier, il Liverpool ha perso contro Brighton (2-1), battuto Fulham (2-0), Everton (1-2) e Crystal Palace (3-1) e nel turno precedente ha perso 3-2 contro il Manchester United.

Manchester, Inghilterra - 3 maggio 2026: Cody Gakpo del Liverpool esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all'Old Trafford. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il Chelsea, detentore della Conference League nonché Campione del Mondo in carica, ha iniziato la stagione con Enzo Maresca in panchina per poi esonerarlo ad inizio anno. Dopo due match con Calum McFarlane, la squadra passa a Liam Rosenior, che viene esonerato a causa dei risultati deludenti. Adesso McFarlane è tornato come tecnico ad interim per guidare i Blues fino al termine della stagione.

Ad oggi, la squadra di Londra occupa la nona posizione in classifica con 48 punti e può ancora lottare per la zona Europa. Il Chelsea non vince in campionato dall'1-4 in casa dell'Aston Villa datato 4 marzo e, dopo quel match, ha collezionato tutte sconfitte. Prossimamente, i londinesi giocheranno la finale di FA Cup contro il Manchester City. In Carabao Cup e Champions sono stati eliminati rispettivamente da Arsenal e Psg.

Probabili formazioni

Oltre a Bajcetic ed Endo, i padroni di casa dovranno fare a meno anche diedSono in dubbio, invece, Alisson ed. Per quanto riguarda la squadra ospite, invece, non ci saranno gli infortunati, Estevão ee sono in dubbio Pedro Neto e

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Jones, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo. Allenatore: Slot

CHELSEA (4-2-3-1): Jørgensen; M. Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, J. Pedro; Delap. Allenatore: McFarlane

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