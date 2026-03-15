Liverpool-Tottenham, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE

I Campioni d'Inghilterra stanno lottando per un posto in zona Champions, mentre gli ospiti hanno come obiettivo la permanenza in massima serie

Jacopo del Monaco 15 marzo - 09:14

Uno degli incontri che andrà in scena nel corso di questa domenica di calcio metterà di fronte il Liverpool ed il Tottenham e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della trentesima giornata della Premier League. Il match avrà inizio alle ore 17:30 e si disputerà ad Anfield. Durante il girone d'andata, i due club si sono affrontati nel mese di dicembre ed i Reds, a Londra, hanno vinto 1-2 grazie alle reti di Isak, che proprio in quell'azione ha riportato l'infortunio che lo sta tenendo ancora ai box ed Ekitiké.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.

Liverpool-Tottenham, dove vedere la sfida — Le due squadre vogliono conquistare i tre punti per continuare a lottare per i rispettivi obiettivi stagionali. I Campioni d'Inghilterra puntano alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre gli ospiti hanno intenzione di restare nella massima divisione inglese. Il match tra il Liverpool ed il Tottenham sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Uno, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

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La situazione dei due club — In questo momento, il Liverpool allenato dall'olandese Arne Slot si trova al sesto posto in classifica coi suoi 48 punti, gli stessi che ha il Chelsea che nella giornata di ieri ha perso contro il Newcastle. Negli ultimi impegni della stagione in corso, i Campioni d'Inghilterra hanno giocato in tre competizioni differenti: campionato, due vittorie contro Nottingham Forest (0-1) e West Ham (5-2) e sconfitta contro il Wolverhampton (2-1); ottavi di finale della FA Cup, dove ha eliminato i già menzionati Wolves vincendo 1-3; Champions League, sconfitta nella gara d'andata degli ottavi contro il Galatasaray (1-0).

Da poco più di un mese, il Tottenham ha come tecnico il croato ex Juventus Igor Tudor. Attualmente, la squadra della capitale inglese occupa la sedicesima posizione in classifica avendo totalizzato soltanto 29 punti, gli stessi che ha il West Ham ed uno in più rispetto al Nottingham Forest che si trova in zona retrocessione. Gli Spurs, in generale, non vincono una partita dalla vittoria per 0-2 contro l'Eintracht Francoforte in Champions. Negli ultimi cinque impegni stagionali, infatti, hanno collezionato altrettante sconfitte: in Premier contro Newcastle (1-2), Arsenal (1-4), Fulham (2-1) e Crystal Palace (1-3); nella massima competizione europea, invece, hanno perso l'andata degli ottavi contro l'Atlético Madrid (5-2).

Probabili formazioni — I Campioni d'Inghilterra dovranno fare a meno di alcuni giocatori che sono indisponibili da tempo per infortunio come Isak, Leoni, Bajčetić ed Endo, mentre sono in dubbio Chiesa ed Alisson. La squadra londinese, invece, dovrà fare a meno dello squalificato van de Ven e di diversi calciatori infortunati come Davies, Kulusevski, Bergvall, Maddison, Odobert, Kudus, Bentancur, Romero, Pahlinha e Bissouma, mentre sono in dubbio Gallagher, Spence ed Udogie.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Gakpo. Allenatore: Slot

TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario; Porro, Danso, Dragusin; Gray, Callagher, Sarr, Spence; Richarlison, Tel; Solanke. Allenatore: Tudor

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