Non perdere Livorno-Perugia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 marzo - 20:32

Domani, mercoledì 4 marzo, allo Stadio Armando Picchi scenderanno in campo il Livorno ed il Perugia. Il match, valido per il Gruppo B di Serie C, inizierà alle 20:30. Continua a leggere l’articolo e scopri come seguire la partita gratuitamente.

Hai tre possibilità per vedere Livorno-Perugia in streaming gratis

Dove vedere Livorno-Perugia in diretta TV e streaming gratis — Livorno-Perugia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Livorno-Perugia sui palinsesti Sisal, Goldbet o Lottomatica

Il momento delle due squadre — La sfida mette di fronte due squadre che affrontano momenti di forma significativamente diversi. Il Livorno occupa il decimo gradino della classifica ed ha vinto tre partite nelle ultime cinque giornate. Risultati decisamente soddisfacimenti, ma alla sfida il club toscano si presenta con un pareggio a reti bianche con la Sambenedettese. Il Perugia invece è invischiato nella lotta retrocessione: conta ventiquattro punti in classifica ed ha vinto soltanto una sfida nelle ultime cinque giornate. Il biglietto da visita recita nelle ultime tre sfide due sconfitte ed un pareggio. Trend di risultati che sta ancorando il Perugia alla zona bassa della classifica.

Le probabili formazioni di Livorno-Perugia — Il Livorno si presenta con un 4-3-1-2, con due riferimenti offensivi coadiuvati da un trequartista. Ad agire da numero dieci sarà Biondi, mentre in attacco ci saranno Malgrida e Dionisi. Gli ospiti, invece, rispondono con un 3-4-1-2.

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Camporese, Tosto, Haveri; Bonassi, Hamlili, Marchesi; Biondi; Malagrida, Dionisi. All. Venturato

Perugia (3-4-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Stramaccioni; Calapai, Ladinetti, Tumbarello, Dell'Orco; Manzari; Montevago, Canotto. All. Tedesco