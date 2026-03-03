Per i padroni di casa, la coppa nazionale può essere un'opportunità per centrare la qualificazione in Europa, mentre per gli ospiti può rappresentare un obiettivo stagionale

Jacopo del Monaco 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 20:32)

Uno dei match che andrà in scena nel corso della giornata di domani è quello tra la Lazio e l'Atalanta e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione dell'andata delle semifinali di Coppa Italia. L'incontro, che si terrà presso lo Stadio Olimpico, avrà inizio alle ore 21:00. In questa stagione, biancocelesti e nerazzurri hanno giocato contro in Serie A sia all'andata (0-0) ad ottobre che al ritorno disputato a San Valentino e terminato con una vittoria degli Orobici per 0-2 grazie ai gol di Ederson e Zalewski.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Lazio-Atalanta, dove vedere la sfida — La partita di domani sera può portare una delle due squadre ad avere un vantaggio in vista del ritorno. I padroni di casa, lontani dalla zona Europa in campionato, vedono nella coppa nazionale un'opportunità per giocare una competizione europea. Gli ospiti, dal canto loro, possono ancora qualificarsi ad una competizione europea tramite il campionato mentre questa competizione è un obiettivo stagionale. Il match tra Lazio ed Atalanta sarà visibile in diretta televisiva su Italia 1, mentre in streaming si potrà vedere su Mediaset Infinity.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club alla gara — In questo momento, la Lazio che ha come allenatore Maurizio Sarri si trova al decimo posto della classifica di Serie A con i suoi 34 punti totalizzati. Negli ultimi cinque impegni della stagione in corso, la squadra della capitale ha vinto soltanto il quarto di finale della coppa nazionale contro il Bologna ai calci di rigore, mentre in campionato ha ottenuto due pareggi in trasferta contro Juventus (2-2) e Cagliari (0-0) ed altrettante sconfitte, di cui una è quella contro l'Atalanta già menzionata e l'altra risale a pochi giorni fa contro il Torino (0-2).

L'Atalanta di Raffaele Palladino, dal canto suo, occupa la posizione numero sette in classifica avendo totalizzato 45 punti. Dopo la già menzionata vittoria all'Olimpico contro la Lazio in campionato, a livello nazionale i nerazzurri ottenuto una vittoria contro il Napoli per 2-1 e, con il medesimo risultato, hanno perso in casa del Sassuolo. In Champions League, invece, dopo aver perso la gara d'andata dei Play-off per 2-0 contro il Borussia Dortmund, gli Orobici hanno vinto 4-1 il ritorno disputato in casa staccando il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno il Bayern Monaco.

Probabili formazioni — I padroni di casa non potranno contare su calciatori infortunati come Gigot, Patric, Rovella e Pedro, mentre sono in dubbio Maldini, Basic e Gila. Per quanto riguarda i nerazzurri, invece, mancheranno per infortunio Raspadori e De Ketelaere, mentre è da valutare la condizione fisica di Ederson, che contro il Sassuolo non ha giocato a causa di un affaticamento muscolare.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, N. Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pašalić; Scamacca. Allenatore: Palladino