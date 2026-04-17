Lo streaming gratis della gara Lorient-Marsiglia: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 09:32)

La Ligue 1 propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi: Lorient-Marsiglia, in programma sabato 18 aprile alle ore 17:00. Il Lorient, nono con 38 punti, cerca un risultato positivo per avvicinarsi alla zona europea, mentre il Marsiglia, quarto a quota 52 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e restare in corsa per la Champions.

Dove vedere Lorient-Marsiglia in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming su Sky. Con un abbonamento attivo oppure si potrà seguire il match in diretta sia tramite dispositivo mobile con Skygo oppure in televisione tramite i metodi di abbonamento di Sky.

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Il momento delle due squadre — Il Lorient, allenato da Olivier Pantaloni, si presenta con un 3-4-2-1 dinamico, pronto a sfruttare la qualità dei trequartisti e le ripartenze rapide. Pagis e Makengo agiranno alle spalle di Bamba, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il Marsiglia, guidato da Roberto De Zerbi, risponde con un 3-4-2-1 molto tecnico, puntando su qualità e intensità tra le linee. Paixao e Greenwood supporteranno Vaz in avanti, cercando di sfruttare la costruzione dal basso e le verticalizzazioni rapide per rendersi pericolosi. Con 52 punti, gli ospiti vogliono ottenere una vittoria importante per consolidare il quarto posto.

Le probabili formazioni di Lorient-Marsiglia — Ci si attende una partita aperta e di buon livello tecnico, con il Lorient pronto a sfruttare il fattore campo e le ripartenze, mentre il Marsiglia cercherà di imporre il proprio gioco e gestire il possesso palla. La qualità degli interpreti offensivi e la gestione dei momenti chiave potranno fare la differenza in un match che si preannuncia equilibrato.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Emerson, Aguerd, Pavard, Murillo, Vermeeren, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Vaz. Allenatore: Habib Beye