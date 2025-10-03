Lucerna-Sion, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Negli ultimi confronti diretti, il bilancio tra le due squadre è equilibrato, con sfide spesso combattute e ricche di gol. Anche in questo match ci si aspetta una partita intensa, con entrambe le formazioni decise a imporre il proprio stile di...

Stefano Sorce 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 16:28)

La Super League Svizzera propone una partita molto interessante sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00 allo Swissporarena, dove i padroni di casa del Lucerna affronteranno il Sion. Due squadre che adottano uno stile di gioco offensivo e che arrivano a questa sfida con obiettivi differenti: il Lucerna vuole riscattarsi davanti ai propri tifosi, mentre il Sion cerca continuità per consolidarsi in zona alta di classifica.

Dove vedere Lucerna-Sion in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del campionato svizzero comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Lucerna-Sion in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Lucerna occupa attualmente il 7º posto in classifica e vive un momento contraddittorio: da un lato arrivano buone prestazioni complessive, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite, dall’altro pesa la difficoltà in casa, dove la squadra non vince da sei incontri consecutivi. I biancoblu hanno dimostrato grande propensione offensiva, con una media di 1,57 gol segnati a partita, ma allo stesso tempo la difesa concede troppo (1,43 gol subiti in media). Non a caso, il segno Over 2,5 si è verificato in 6 delle ultime 7 sfide. Nell’ultimo match, il Lucerna ha espugnato il campo del Basilea con un prezioso 1-2, risultato che ha dato fiducia al gruppo e che rappresenta un segnale di crescita.

Il Sion arriva invece con una situazione più stabile: la squadra si trova al 6º posto e ha mostrato grande solidità soprattutto in trasferta, dove ha perso soltanto una delle ultime cinque gare. La formazione guidata da coach Didier Tholot ha una media di 1,43 gol segnati e solo 0,9 subiti a partita, numeri che ne confermano la compattezza. La chiave del Sion è la capacità di chiudere gli spazi e ripartire con efficacia, sfruttando al massimo le occasioni. Nell’ultima gara di campionato, il Sion ha pareggiato 0-0 in casa contro il Losanna, risultato che ha evidenziato solidità difensiva ma anche qualche difficoltà nel concretizzare in attacco.

Le probabili formazioni di Lucerna-Sion — Lucerna (4-4-2): Loretz; Dorn, Owusu, Bajrami, Dantas; Silva Ferreira, Di Giusto, Abe, Spadanuda; Grbic, Villiger. Allenatore: Frick.

Sion (4-2-3-1): Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow; Chouaref, Kololli, Lukembila; Nivokazi. Allenatore: Tholot.