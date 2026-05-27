Machac e Zverev si affrontano al secondo turno del Roland Garros in un match che vede il tedesco nettamente favorito per ranking ed esperienza sul rosso. Zverev arriva da un esordio molto solido e senza particolari difficoltà, confermando un buon stato di forma. Machac ha mostrato buone sensazioni nel primo turno, ma contro un avversario di questo livello il salto è significativo. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Machac-Zverev: dove vedere il Roland Garros in Streaming e in Tv

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