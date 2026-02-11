Manchester City-Fulham, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE

Continua la corsa al titolo dei padroni di casa, ma occhio alla squadra di Londra che punta ad un posto nella zona Europa

Jacopo del Monaco 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 10:02)

Mentre in Italia gli occhi sono puntati sulla Coppa Italia, in Inghilterra prosegue la Premier League ed uno dei match metterà di fronte Manchester City e Fulham e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della ventiseiesima giornata della massima competizione inglese. La partita avrà inizio alle ore 20:30 della giornata odierna presso l'Etihad Stadium. Nel match d'andata, il City ha vinto con un rocambolesco 4-5: nel primo tempo, tre gol dei Citizens con Haaland, Reijnders e Foden mentre Smith Rowe accorcia le distanze; nella ripresa di nuovo Foden e poi autogol di Berge, in seguito i Cottagers segnano con Iwobi e la doppietta di Chukwueze.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Manchester City-Fulham, dove vedere l'incontro — La gara di questa sera metterà di fronte due club che hanno obiettivi importanti. I padroni di casa stanno lottando per il titolo di Campione d'Inghilterra, mentre la squadra ospite può ancora puntare alla qualificazione ad una competizione europea. Il match tra il Manchester City ed il Fulham sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Il momento di forma delle due squadre — In questo momento, il Manchester City allenato dallo spagnolo Pep Guardiola si trova al secondo posto della classifica avendo totalizzato 50 punti, sei in meno rispetto all'Arsenal capolista. Negli ultimi cinque impegni stagionali, i mancuniani hanno giocato in tre competizioni differenti: Carabao Cup, vittoria per 3-1 nella semifinale di ritorno contro il Newcastle ed accesso alla finale di marzo contro i già menzionati Gunners;Champions League, dove hanno battuto il Galatasaray (2-0); campionato, due vittorie contro Wolverhampton (2-0) e Liverpool (1-2) e pareggio per 2-2 in casa del Tottenham.

Il Fulham guidato dal portoghese Marco Silva, dal canto suo, occupa la dodicesima posizione in classifica nella massima competizione nazionale con 34 punti. Dopo aver superato il turno di FA Cup grazie alla vittoria tra le mura amiche contro il Middlesbrough (3-1), nelle ultime quattro giornate di campionato la squadra di Londra ha collezionato tre sconfitte contro Leeds United (1-0), Manchester United (3-2) ed Everton (1-2) e ha vinto soltanto contro il Brighton per 2-1.

Probabili formazioni — Tra le fila della squadra di casa mancheranno per infortunio Savinho, Doku, Kovačić e Gvardiol, mentre sono in dubbio Stones e Khusanov, con quest'ultimo che ha nell'ultimo incontro ha lasciato il campo a causa di un problema fisico. Per gli ospiti, invece, mancheranno soltanto gli infortunati Lukić e Cairney.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Días, Guéhi, O'Reilly; B. Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Haaland, Semenyo. Allenatore: Guardiola

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jiménez. Allenatore: M. Silva