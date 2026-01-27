Manchester City-Galatasaray, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

Entrambe le squadre si trovano nella zona Play-off della classifica, ma i padroni di casa possono ancora puntare alla top 8

Jacopo del Monaco 27 gennaio - 19:52

Tra gli incontri dell'ottava nonché ultima partita giornata della Champions League figura quello che metterà di fronte il Manchester City ed il Galatasaray e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club si affronteranno alle ore 21:00 di domani sera preso l'Etihad Stadium di Manchester.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Manchester City-Galatasaray, dove vedere la partita — Entrambe le compagini vogliono andare avanti nella massima competizione europea e hanno la possibilità di confermare il loro posto nei Play-off. I padroni di casa, dal canto suo, hanno ancora la possibilità di puntare alla top 8. La sfida di domani tra Manchester City e Galatasaray sarà visibile in diretta televisiva sul canale Sky Sport 255, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

I percorsi europei delle due compagini — Attualmente, il Manchester City allenato dallo spagnolo Pep Guardiola occupa la posizione numero 11 nella classifica della massima competizione europea e, così come altre squadre, ha totalizzato 13 punti. Dopo tre vittorie contro Napoli (2-0), Villarreal (0-2), Borussia Dortmund (4-1) ed il pareggio per 2-2 contro il Monaco, i Citizens hanno perso 0-2 in casa del Bayer Leverkusen. Dopo la vittoria per 1-2 al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, la compagine della Premier League ha perso 3-1 in Norvegia contro il Bodø/Glimt.

Il Galatasaray guidato da Okan Buruk, dal canto suo, si trova al diciassettesimo posto della Champions avendo totalizzato dieci punti. Dopo la pesante sconfitta per 5-1 in trasferta contro l'Eintracht Francoforte, la squadra di Istanbul ha vinto tre match di fila contro Liverpool (1-0), Bodø/Glimt (3-1) ed Ajax (0-3). Negli ultimi tre turni della massima competizione europea, però, i giallorossi hanno perso due partite per 1-0 contro Union Saint-Gilloise e Monaco e ha pareggiato 1-1 contro l'Atlético Madrid.

Probabili formazioni — I padroni di casa, oltre al non avere Rodri per squalifica, non avranno a disposizione diversi giocatori per infortunio: Bobb, Ruben Dias, Gvardiol, Kovačić, Savinho e Stones. Per quanto riguarda la compagine di Istanbul, invece, non ci sarà Baltacı per squalifica ed i due infortuni Büyük ed Ünyay, mentre è in dubbio Singo.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly; N. González; B. Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola

GALATASARAY (4-2-3-1): U. Çakir; E. Elmalı, Sánchez, A. Bardakcı, Sallai; Torreira, Lemina; Sané, Akgün, B. A. Yılmaz; Osimhen. Allenatore: Buruk