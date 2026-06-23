A novanta minuti dalla fine della fase a gironi si gioca Marocco-Haiti. Il destino del Marocco è ancora tutto nelle proprie mani. La nazionale nordafricana si presenta all'ultima giornata del Gruppo C con la possibilità concreta di conquistare il primo posto e confermare quanto di buono mostrato nelle ultime grandi competizioni internazionali. Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 2026, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, i Leoni dell'Atlante affronteranno un Haiti già eliminato ma determinato a salutare il Mondiale con una prestazione all'altezza del percorso compiuto per arrivare negli Stati Uniti. Una partita che mette in palio obiettivi diversi, ma che potrebbe comunque regalare intensità e motivazioni importanti.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Marocco-Haiti in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Marocco-Haiti, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento del Marocco

Il Marocco continua a confermare la crescita mostrata negli ultimi anni. Dopo il pareggio prestigioso contro il Brasile all'esordio, la squadra allenata da Ouahbi ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Scozia, portandosi a quota quattro punti e avvicinandosi sensibilmente alla qualificazione.

La qualità della rosa è evidente in ogni reparto. Hakimi e Mazraoui garantiscono spinta costante sulle corsie laterali, mentre a centrocampo stanno emergendo profili di grande prospettiva come Bouaddi, uno dei giovani più osservati dagli scout internazionali. In avanti, invece, Saibari si sta confermando uno dei protagonisti del torneo con due reti già realizzate.

Contro Haiti servirà completare il lavoro iniziato nelle prime due giornate e provare a chiudere il girone in testa alla classifica.

LENS, FRANCIA - 31 MARZO 2026: Bilal El Khannouss del Marocco esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay, disputata allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images).

Il momento di Haiti

Nonostante l'eliminazione matematica, Haiti può guardare con orgoglio al proprio percorso. La qualificazione alla fase finale del Mondiale rappresenta già un risultato storico per una nazionale che continua a crescere in un contesto spesso complicato anche fuori dal campo.

Le sconfitte contro Scozia e Brasile hanno evidenziato il divario tecnico con alcune delle migliori nazionali presenti al torneo, ma la squadra caraibica non ha mai rinunciato a giocare e a lottare fino all'ultimo minuto.

L'ultima partita del girone rappresenta un'occasione importante per lasciare una buona impressione e chiudere l'avventura mondiale con una prestazione positiva.

La situazione del Gruppo C

Il Gruppo C arriva all'ultima giornata con diversi verdetti ancora da emettere. Brasile e Marocco guidano la classifica con quattro punti, mentre la Scozia è ancora in corsa a quota tre. Haiti, invece, è già matematicamente eliminata dopo le prime due sconfitte. La nazionale marocchina ha quindi la possibilità di qualificarsi come prima del girone, ma dovrà fare attenzione anche a ciò che accadrà contemporaneamente nella sfida tra Brasile e Scozia.

Probabili formazioni di Marocco-Haiti

Ouahbi dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha portato risultati positivi nelle prime due giornate. Davanti a Bounou agiranno Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui. In mezzo al campo spazio a Bouaddi ed El Aynaoui, mentre sulla trequarti Brahim Diaz, Ounahi ed El Khannouss supporteranno Saibari, già protagonista nelle prime uscite del torneo.

Migné dovrebbe affidarsi ad un prudente 5-4-1 per cercare di limitare la qualità offensiva marocchina. Placide sarà il portiere titolare, protetto da Arcus, Duverne, Ade, Delcroix ed Esperience. A centrocampo spazio a Casimir, Jacques, Bellegarde e Providence alle spalle dell'unica punta Pierrot.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Haiti (5-4-1): Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Esperience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

Cosa aspettarci dalla partita

Il copione sembra piuttosto chiaro. Il Marocco proverà a controllare il possesso e ad imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute, sfruttando la qualità tecnica dei suoi centrocampisti e la velocità degli uomini offensivi.

Haiti potrebbe invece adottare un atteggiamento più difensivo, cercando di chiudere gli spazi e ripartire quando possibile. Molto dipenderà dalla capacità dei caraibici di resistere alla pressione iniziale marocchina.

Se i Leoni dell'Atlante riusciranno a sbloccare rapidamente il risultato, la partita potrebbe indirizzarsi sui binari più favorevoli alla formazione africana.

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