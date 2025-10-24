Memphis Grizzlies-Miami Heat, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 24 ottobre - 02:00

Sabato 25 ottobre, alle 02:00 orario italiano, scendono in campo i Memphis Grizzlies di Ja Morant contro i Miami Heat. La sfida mette di fronte due squadre che hanno iniziato in modo diverso la loro stagione: i primi con una vittoria, i secondi con una sconfitta. La franchigia della Florida, dunque, vorrà subito rialzare la testa e centrare la prima vittoria stagionale in Nba. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Com’è finita l’ultima stagione — Nell'ultima stagione Nba i Memphis Grizzlies, ritrovato Ja Morant, sono riusciti a strappare il pass per i playoff, ma sono usciti al primo turno in sole quattro gare contro gli Oklahoma City Thunder, vincitori della Nba nella stagione 2024/2025. Quest'anno la franchigia ha iniziato con una vittoria, superando i New Orleans Pelicans 128-122.

I Miami Heat, analogamente, sono stati eliminati al primo turno dei playoff in quattro gare contro i Cleveland Cavaliers. La stagione della franchigia della Florida non è iniziata nel migliore dei modi, dato che hanno perso la prima partita contro gli Orlando Magic, in un match terminato 125-121.

I probabili quintetti di Memphis Grizzlies-Miami Heat — Questi sono i quintetti con cui dovrebbero scendere sul parquet le due squadre. La stagione è iniziata da una sola partita e dunque siamo in un momento sperimentale, ma non c'è dubbio che entrambe le franchigie punteranno sugli uomini copertina come, ad esempio, Ja Morant da un lato, e Sam Adebayo dall'altro.

Memphis Grizzlies: Ja Morant, Jaylen Wells, Santi Aldama, Jaren Jackson Jr, Zach Edey.

Miami Heat: Davion Mitchell, Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo, Kel'el Ware.

