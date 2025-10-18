Il Diavolo, senza pedine importanti come Pulisic e Rabiot, punta alla vittoria dopo lo 0-0 contro la Juve. Il club toscano, invece, proverà a riprendersi dopo un inizio di campionato difficile

Jacopo del Monaco 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 13:32)

Il Milan e la Fiorentina si affronteranno in occasione della settima giornata di Serie A e, a fine articolo, troverete le informazioni sul dove vedere il match. Il calcio d'inizio del posticipo di campionato è previsto per le ore 20:45 di domani sera presso lo Stadio Giuseppe Meazza.

Come arrivano le due compagini alla partita — Il Milan allenato da Massimiliano Allegri ha iniziato molto bene la stagione. In questo momento, occupa la terza posizione in campionato con 13 punti, quindi è a -2 da Napoli e Roma. Dopo le quattro vittore di fila, tra cui quella per 2-1 contro i Campioni d'Italia, i rossoneri hanno ottenuto il primo pareggio della loro stagione contro la Juventus a Torino, un match terminato a reri bianche. In Coppa Italia, grazie al successo per 3-0 contro il Lecce, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale dove affronteranno la Lazio.

La Fiorentina di Stefano Pioli, che domani sera toccherà le 500 panchine in Serie A, non ha avuto un buon inizio di campionato. Fino ad ora, la squadra toscana ha collezionato tre pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa ed altrettante sconfitte contro Napoli, Como e Roma. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla Conference League, i viola hanno cominciato il loro percorso nella league phase battendo per 2-0 i cechi del Sigma Olomouc grazie ai gol di Piccoli e Ndour.

Probabili formazioni — Il Milan non avrà a disposizione Pulisic e Rabiot, che dovrebbero recuperare dai rispettivi infortuni per l'inizio di novembre. Bartesaghi potrebbe prendere il posto di Estupiñán, la cui presenza è in dubbio. Potrebbe partire titolare Atekhame al posto di Saelemaekers, appena tornato da un infortunio. In attacco giocheranno Giménez e Leão, mentre Nkunku è da valutare a causa di un pestone.

Per la Fiorentina, oltre a Lamptey e Kouamè, potrebbe saltare il match anche Kean, il quale ha riportato una distorsione alla caviglia durante la partita Estonia-Italia. Al suo posto giocherebbe Piccoli, mentre in difesa c'è il ballottaggio tra Pablo Marì e Comuzzo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Atekhame, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Bartesaghi; Giménez, Leão. All: Allegri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracić, P. Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson. All: Pioli

Milan-Fiorentina, dove vedere l'incontro — Nonostante le assenze, i rossoneri proveranno sfruttare il fattore campo per conquistare la vittoria. I Gigliati, invece, punteranno alla vittoria e cercheranno di espugnare San Siro. La gara tra Milan e Fiorentina avrà inizio alle ore 20:45 di domani sera e si potrà vedere sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN.