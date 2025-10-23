Milan-Pisa, dove vedere l’anticipo di Serie A in diretta tv e streaming LIVE

Il Diavolo tenterà la prima fuga in attesa degli altri match, mentre il club toscano proverà a fare uno sgarbo ai primi della classe

Jacopo del Monaco 23 ottobre - 13:30

La Serie A torna in campo domani con l'anticipo dell'ottava giornata metterà di fronte Milan e Pisa e, a fine articolo, troverete i dettagli sul dove vedere l'incontro. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza.

Milan-Pisa, dove vedere l'incontro — I rossoneri tenteranno la fuga per andare momentaneamente a +4 dalle inseguitrici. La squadra toscana, invece, proverà a fare uno sgambetto ai loro avversari. L'anticipo di Serie A tra Milan e Pisa, che tornano ad affrontarsi dopo 34 anni, inizierà alle ore 20:45 di domani sera e si potrà vedere in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La diretta streaming della partita, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.

Come arrivano le due squadre al match — Il Milan di Massimiliano Allegri inizierà questa nuova giornata della massima competizione da capolista del nostro campionato. Dopo il passo falso iniziale contro la Cremonese, i rossoneri ripartiti benissimo collezionando ben cinque vittorie ed un solo pareggio, quello in casa della Juventus (0-0). Nell'ultimo turno della Serie A, il Diavolo ha conquistato i tre punti e, di conseguenza, la vetta della classifica battendo 2-1 la Fiorentina grazie alla doppietta di Rafael Leão, che non segnava in un match di campionato a San Siro da maggio 2024 contro la Salernitana.

Se i rossoneri hanno avuto un buon inizio di campionato, non si può dire lo stesso del Pisa allenato da Alberto Gilardino. Fino a questo momento, la squadra toscana ha collezionato quattro sconfitte e tre pareggi. I soli 3 punti che i nerazzurri hanno ottenuto sono arrivati contro l'Atalanta (1-1) in occasione della prima giornata di A e poi due match terminati a reti bianche contro Fiorentina e Verona, quest'ultima affrontata nell'ultimo turno.

Probabili formazioni — Nel Milan mancheranno ancora Pulisic, Rabiot, Jashari ed Estupiñán, ma intanto torna a disposizione Nkunku, che ha recuperato dal dolore al piede. Anche Loftus-Cheek dovrebbe essere disponibile, ma la sua presenza è ancora in dubbio. Per quanto riguarda il Pisa, invece, non saranno della gara Lusuardi, Esteves e Stengs, mentre in difesa l'ex Napoli Raul Albiol dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Bonfanti.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Giménez, Leão. All: Allegri

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, R. Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. All: Gilardino