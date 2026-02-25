Millwall-Birmingham: come vedere la gara gratis in streaming

Millwall–Birmingham City si affrontano il 25 febbraio 2026 alle ore 20:45. Analisi del momento delle due squadre e probabili formazioni della sfida di Championship

Stefano Sorce 25 febbraio - 01:04

La Championship propone una sfida di altissimo livello tra due squadre che stanno vivendo un momento decisivo della stagione. Millwall-Birmingham City si affronteranno mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20:45, in un confronto che può avere un impatto diretto sulla corsa alla promozione. I padroni di casa vogliono reagire immediatamente dopo il recente passo falso, mentre il Birmingham arriva con entusiasmo e una striscia positiva che ha rilanciato concretamente le proprie ambizioni.

Il momento delle due squadre — Il Millwall sta disputando una stagione di grande solidità, come dimostra l’attuale posizione nelle zone alte della classifica. Nonostante la recente sconfitta, la squadra ha costruito il proprio percorso su equilibrio difensivo e continuità, riuscendo a mantenere un rendimento competitivo contro avversari di alto livello. La capacità di restare compatta e allo stesso tempo efficace in fase offensiva rappresenta uno dei principali punti di forza.

Il Birmingham City, invece, attraversa uno dei momenti migliori della propria stagione. La squadra è imbattuta da diverse partite e ha ritrovato fiducia anche lontano da casa, mostrando crescita sia sotto il profilo tecnico che mentale. Questo miglioramento ha permesso al club di avvicinarsi alla zona playoff, aumentando le ambizioni e la convinzione di poter competere per traguardi importanti.

Probabili formazioni Millwall-Birmingham — Il Millwall dovrebbe schierarsi con Patterson tra i pali, protetto dalla difesa composta da Crama, Taylor, Cooper e Doughty. A centrocampo De Norre e Mitchell garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Azeez, Neghli e Ballo agiranno a supporto dell’unica punta Coburn.

Il Birmingham City dovrebbe rispondere con Beadle in porta, difeso da Osayi-Samuel, Klarer, Panzo e Wagner. In mediana spazio alla coppia Solis–Iwata, mentre Vicente, Ducksch e Gray supporteranno Priske nel reparto offensivo.

Millwall (4-2-3-1): Patterson; Crama, Taylor, Cooper, Doughty; De Norre, Mitchell; Azeez, Neghli, Ballo; Coburn.

Birmingham City (4-2-3-1): Beadle; Osayi-Samuel, Klarer, Panzo, Wagner; Solis, Iwata; Vicente, Ducksch, Gray; Priske.

