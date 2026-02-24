Real Madrid-Benfica, dove vedere la gara in diretta tv e streaming LIVE

All'andata, la squadra spagnola ha vinto 0-1 un'incontro ricco di polemiche che è andato avanti anche fuori dal rettangolo verde

Jacopo del Monaco 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 21:32)

Una delle partite che si terrà nel corso della giornata di domani vedrà affrontarsi il Real Madrid ed il Benfica e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della gara di ritorno dei Play-off di Champions League. Il match, che si terrà presso lo Stadio Santiago Bernabéu di Madrid, avrà inizio alle ore 21:00 di domani, mercoledì 25 febbraio. La scorsa settimana, al Da Luz di Lisbona, i Blancos hanno vinto di misura grazie alla rete di Vínicius. Tra l'altro, sempre presso lo stadio portoghese, i due club si sono sfidati in occasione dell'ultima giornata della league phase e le Águias hanno vinto 4-2 con tanto di gol del portiere Trubin al 98'.

Real Madrid-Benfica, dove vedere l'incontro — Questa sfida metterà in palio un posto per gli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie e la vincitrice se la dovrà vedere con il Manchester City o con lo Sporting Lisbona. I padroni di casa, ovviamente, proveranno sia a difendere il risultato dell'andata che ampliare il vantaggio, mentre gli ospiti cercheranno di espugnare il Bernabéu. La partita di domani sera tra il Real Madrid ed il Benfica sarà visibile in diretta televisiva su TV8, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club al match — In questo momento, il Real Madrid allenato dall'ex difensore Álvaro Arbeloa occupa il secondo posto nella classifica della Liga Spagnola con 60 punti, soltanto uno in meno dei grandi rivali del Barcellona che sono primi. Oltre alla vittoria contro le Águias nel corso della scorsa settimana, le Merengues hanno disputato quattro incontri di campionato e, dopo tre vittorie di fila contro Rayo Vallecano (2-1), Valencia (0-2) e Real Sociedad (4-1), hanno perso 2-1 in trasferta contro l'Osasuna.

Il Benfica guidato da un ex di questa sfida del calibro di José Mourinho, dal canto suo, si trova al terzo posto in classifica nella Liga Portoghese avendo totalizzato 55 punti, sette in meno rispetto al Porto di Farioli capolista. A parte la gara d'andata di Champions della settimana scorsa, la squadra della capitale lusitana ha giocato quattro match di campionato, in cui ha ottenuto un pareggio a reti bianche in casa del Tondela e tre vittorie di fila contro Alverica (2-1), Santa Clara (1-2) ed AVS (3-0).

Probabili formazioni — Oltre allo squalificato Rodrygo, la squadra di casa non avrà a disposizione gli infortunati Bellingham, Militão, Ceballos e Huijsen. Per quanto riguarda il club portoghese, invece, mancherà per squalifica Gianluca Prestianni a causa del presunto insulto razzista rivolto a Vínicius durante la partita della settimana scorsa, mentre sono in dubbio Soares e Veloso.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras; Valverde, Güler, Tchouameni, Camavinga; Mbappé, Vínicius. Allenatore: Arbeloa

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Araújo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Cabral, R. Silva, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Mourinho