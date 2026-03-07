Modena-Cesena, dove vedere il derby regionale in tv e streaming LIVE

La sfida della giornata odierna metterà in palio punti importanti per i due club, che vogliono restare in zona Play-off

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna trova il suo spazio anche quella tra Modena e Cesena e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre provenienti dall'Emilia Romagna, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 29 della Serie B. L'incontro avrà inizio alle ore 19:30 e si disputerà presso lo Stadio Alberto Braglia. Il derby d'andata, giocato a fine novembre, è terminato 1-0 per la squadra bianconera grazie alla rete realizzata dall'attaccante spagna Jalen Blesa, che dallo scorso mese veste la maglia dei portoghesi del Rio Ave.

Modena-Cesena, dove vedere l'incontro — Il derby regionale che si disputerà nel corso della giornata odierna metterà in palio tre punti che possono risultare importanti per i due club, i quali vogliono restare in zona Play-off. La partita tra il Modena ed il Cesena si potrà vedere, sia in diretta televisiva che in streaming, su DAZN, che ha messo di renderla gratuita. Inoltre, il match sarà visibile anche su Amazon Prime Video grazie al canale LaB Channel.

La situazione delle due squadre — Attualmente, il Modena che ha come allenatore Andrea Sottil occupa la sesta posizione nella classifica del campionato cadetto avendo totalizzato 43 punti. La squadra gialloblù, dopo aver collezionato tre vittorie di fila contro Venezia (0-2), Carrarese (2-0) e Juve Stabia (1-2), hanno ottenuto due sconfitte di fila prima tra le mura amiche del Braglia contro il Padova (1-2) e, nello scorso turno di campionato, in casa della Virtus Entella (2-1).

Il Cesena guidato da Michele Mignani, dal canto suo, si trova al sesto posto della classifica con i suoi 38 punti, quindi ne ha cinque in meno rispetto ai Canarini. Dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Pescara di inizio febbraio, la squadra bianconera ha collezionato un solo pareggio, quello col risultato di 1-1 in casa dell'Empoli, e ben quattro sconfitte contro Virtus Entella (3-1), Venezia (0-4), Spezia (2-3) e Monza (1-3)

Probabili formazioni — Per la squadra di casa mancheranno gli infortunati Pyythia e Sersanti e lo squalificato Nieling. In attacco, dovrebbero giocare due tra De Luca, Ambrosino, Gliozzi e Defrel. La squadra ospite, dal canto suo, dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare e l'unico dubbio riguarda la presenza di Shpendi.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Dellavalle; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Ambrosino. Allenatore: Sottil

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Cerri, Shpendi. Allenatore: Mignani

