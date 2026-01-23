Modena-Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

L'incontro del campionato cadetto metterà di fronte due compagini che, attualmente, si trovano in zona Play-off

Jacopo del Monaco 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 17:16)

Tra le partite della giornata numero 21 della Serie B spicca quella tra il Modena ed il Palermo e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. L'incontro tra le due squadre avrà inizio alle ore 17:15 di sabato 24 gennaio. Nel match d'andata, disputato nel mese di ottobre, i due club hanno pareggiato 1-1 con rete di Jacopo Segre per i rosanero e, per i gialloblù, autogol di Bereszynski.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Modena-Palermo, dove vedere il match — Le due compagini si trovano entrambe in zona Play-off e vogliono portare a casa i tre punti per rimanere nelle zone alte della classifica. La squadra ospite, tra l'altro, può ancora puntare alla promozione diretta in Serie A. La sfida che metterà di fronte il Modena ed il Palermo si potrà vedere su DAZN sia in diretta televisiva che in streaming. Tra l'altro, la partita sarà visibile in streaming anche su Amazon Prime Video grazie al canale LaB Channel.

Come arrivano le due squadre alla gara — Il Modena allenato da Andrea Sottil, in questo momento, occupa la sesta posizione in campionato con 32 punti ed è in zona Play-off. Dopo la vittoria per 0-2 in casa dello Spezia, i Canarini hanno perso ben tre partite di fila, due delle quali contro Venezia e Monza terminati col risultato di 1-2 e l'altra in casa del Padova (2-0), mentre nello scorso turno della cadetteria hanno vinto di nuovo 0-2, ma stavolta in trasferta contro il Pescara e grazie alle reti realizzate da Zampano e De Luca.

Il Palermo guidato dall'ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi, dal canto suo, si trova alla quarta posizione in classifica con 37 punti ed è a -4 dalla promozione diretta. Nelle ultime cinque giornate del campionato cadetto, la squadra siciliana ha vinto tre partite casalinghe col risultato di 1-0 contro Sampdoria, Padova e Spezia e ha ottenuto due pareggi in trasferta contro Avellino (2-2) e Mantova (1-1). Tra l'altro, l'ultima sconfitta dei rosanero risale all'1-0 contro la Juve Stabia di Ignazio Abate datato 8 novembre.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, Sottil dovrebbe schierare la formazione titolare anche se ha un paio di ballottaggi, uno in difesa tra Adorni e Nador e l'altro in attacco, visto che deve scegliere chi schierare tra Mendes, Gliozzi e Defrel. Uno di questi tre affiancherà De Luca. Per quanto riguarda i rosanero, invece, Inzaghi dovrebbe confermare gli 11 utilizzati contro lo Spezia, a parte Ceccaroni che dovrebbe tornare titolare. Nonostante la sua prestazione negativa nell'ultimo turno, Gyasi dovrebbe partire nuovamente dal 1'. L'unico indisponibile per infortunio è Magnani.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Mendes. Allenatore: Sottil

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Gyasi; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi