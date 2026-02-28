Monaco-Angers: lo streaming gratis del match di Ligue1

Monaco-Angers mette di fronte una squadra in forte crescita e una in fase di rallentamento

Stefano Sorce 28 febbraio - 13:07

Sabato 28 febbraio 2026, alle 21:00, lo Stade Louis II ospita la sfida tra Monaco-Angers, valida per la 24ª giornata di Ligue 1. Un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni e pressioni differenti in questa fase della stagione.

Dove vedere Monaco-Angers in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Monaco arriva all’appuntamento in un momento decisamente positivo. I monegaschi hanno raccolto undici punti nelle ultime cinque gare di campionato e hanno mostrato segnali concreti di crescita, sia sul piano del gioco che della solidità mentale. L’obiettivo europeo resta alla portata e il recente percorso ha riacceso entusiasmo in un ambiente che sembrava aver perso certezze a inizio anno.

Dall’altra parte, l’Angers si presenta con una classifica relativamente tranquilla ma con qualche segnale di rallentamento. Dopo una serie di risultati utili, sono arrivate due sconfitte consecutive che hanno frenato la corsa verso la parte sinistra della graduatoria. Il margine sulla zona retrocessione resta rassicurante, ma la squadra di Dujeux vuole ritrovare continuità per chiudere con serenità il finale di stagione.

Probabili formazioni di Monaco-Angers — Il Monaco dovrebbe scendere in campo con Köhn in porta; difesa a tre con Kehrer, Zakaria e Faes. Sugli esterni Vanderson e Caio Henrique garantiscono ampiezza e spinta costante. In mezzo Camara e Teze a dare equilibrio e ritmo. Davanti tridente rapido e tecnico con Akliouche, Balogun e Adingra.

Gli ospiti si presenteranno, con tutta probabilità, Koffi tra i pali; linea difensiva con Arcus, Camara, Lefort ed Ekomié. In mediana Belkebla e van den Boomen per schermare e costruire. Sulla trequarti Belkhdim, Mouton e Sbaï a supporto di Koyalipou, unica punta.

Monaco (3-4-3): Köhn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Camara, Teze, Caio Henrique; Akliouche, Balogun, Adingra. Allenatore: Pocognoli

Angers SCO (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomié; Belkebla, van den Boomen; Belkhdim, Mouton, Sbaï; Koyalipou. Allenatore: Dujeux

