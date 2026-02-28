Verona-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 18:00 di sabato 28 febbraio allo stadio Marcantonio Bentegodi

Il sabato di Serie A vede in campo i campioni d'Italia del Napoli contro il Verona. La gara è in programma alle ore 18:00 del 28 febbraio allo stadio Marcantonio Bentegodi. I padroni di casa non possono che puntare alla vittoria se vogliono sperare nella salvezza, lontana già nove punti. Gli ospiti non possono permettersi passi falsi per la corsa alla Champions League. Ecco dove vedere Verona-Napoli in diretta tv e streaming.

Verona-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e in programma alle ore 18:00 di sabato 28 febbraio è visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn. Durante la gara sarà attiva la FanZone, che permette di commentare le migliori azioni e di partecipare a sondaggi. La telecronaca della sfida è affidata a Edoardo Testoni e a Dario Marcolin.

Lo stato di forma delle due squadre — Continua la striscia di partite negative per il Verona, nonostante il cambio in panchina. L'ultima vittoria della squadra veneta risale al 14 dicembre, nell'allora scontro diretto con la Fiorentina. Da allora sono undici partite senza successi, divise in otto sconfitte e tre pareggi. Nelle ultime cinque gare ha perso con Udinese (1-3), Cagliari (4-0), Parma (2-1) e Sassuolo (3-0), mentre ha pareggiato con il Pisa (0-0).

Anche quello del Napoli, se si contano tutte le competizioni, non è il periodo migliore della stagione. In campionato, nelle ultime cinque partite ha vinto contro Fiorentina (2-1) e Genoa (2-3), pareggiato con la Roma (2-2) e perso con Juventus (3-0) e Atalanta (2-1). Nel mezzo è da registrare l'uscita dalla Coppa Italia con la sconfitta ai rigori con il Como per 6-7 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Le probabili formazioni — La lista degli infortunati per Paolo Sammarco è molto lunga. A quelli già noti, come Lirola, Belghali, Bernede e Lovric si sono uniti Serdar (rottura del crociato) e i due squalificati Orban-Al Musrati. Per Antonio Conte ancora indisponibili, invece, De Bruyne, Neres, Di Lorenzo, Anguissa, McTominay e Rrahmani. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. Allenatore: Paolo Sammarco.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.