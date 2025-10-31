Segui Monaco-Paris FC in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato francese.

31 ottobre 2025

Sabato 1 novembre alle ore 19 va in scena Monaco-Paris FC. Il match dello Stade Louis II di Montecarlo, valido per l'undicesima giornata di Ligue 1, vede scontrarsi la seconda in classifica contro la dodicesima.

Verso Monaco-Paris FC, come arrivano le due squadre al match — Grande momento per il Monaco che dopo un quarto di stagione è secondo in Ligue 1 con 20 punti, uno in meno della capolista PSG. La squadra monegasca viaggia ad un ritmo di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte e con 23 goal fatti ha il secondo attacco del campionato. Nel turno infrasettimanale i biancorossi hanno dato spettacolo battendo 5-3 in trasferta il Nantes con doppietta di Golovin. In casa il Monaco non perde in Ligue 1 da 11 mesi.

La cenerentola Paris FC non sta sfigurando nel massimo campionato francese. Il secondo team della capitale è 12esimo in classifica con 11 punti, +2 dalla zona retrocessione. Il Paris FC ha finora collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte con 17 goal fatti e 20 subiti. Anche i parigini nel mid-week hanno dato vita a una gara ricca di goal e spettacolo pareggiando 3-3 in casa contro il Lione. Questa è il primo scontro diretto ufficiale nella storia di Monaco e Paris FC.

Probabili formazioni Monaco-Paris FC — Il Monaco dovrebbe schierare un 3-4-2-1: Kohn tra i pali; Kehrer, Salisu e Breireth in difesa; Diatta, Teze, Coulibaly e Ouattara a centrocampo; in avanti Akliouche e Fati si muoveranno alle spalle di Balogun. Il Paris FC risponde con un più lineare 4-3-3: Nkambadio in porta; Traore, Mbow, Otavio e Chergui in difesa; Lopez, Less-Melou e Camara in mediana; tridente con Kebbal, Crasso e Simon.

MONACO (3-4-2-1) - Kohn; Kehrer, Salisu, Breireth; Diatta, Teze, Coulibaly, Ouattara; Akliouche, Fati; Balogun. All. Pocognoli

PARIS FC (4-3-3) - Nkambadio; Traore, Mbow, Otavio, Chergui in difesa; Lopez, Less-Melou, Camara; Kebbal, Crasso, Simon. All. Gilli.

