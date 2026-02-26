La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Montpellier, dove Montpellier e Reims si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la nona posizione con 34 punti e cercano punti importanti per consolidare la zona alta della classifica, mentre gli ospiti sono secondi a quota 41 e puntano a consolidare la posizione di vertice. Una partita chiave in ottica promozione.