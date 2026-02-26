La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Montpellier, dove Montpellier e Reims si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la nona posizione con 34 punti e cercano punti importanti per consolidare la zona alta della classifica, mentre gli ospiti sono secondi a quota 41 e puntano a consolidare la posizione di vertice. Una partita chiave in ottica promozione.
La diretta streaming
Montpellier-Reims, formazioni e streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Montpellier-Reims in streaming gratis:
Dove vedere Montpellier-Reims in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per analizzare ogni fase del match.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Montpellier, nono con 34 punti, cerca punti pesanti per consolidare la zona alta della classifica. La squadra guidata da Zoumana Camara punta su organizzazione tattica e velocità sulle fasce per creare occasioni da gol.
Il Reims, secondo a 41 punti, arriva a questo incontro con l’obiettivo di mantenere la posizione di vertice. La formazione di Karel Geraerts punta su solidità difensiva e transizioni rapide per sfruttare le occasioni offensive.
Le probabili formazioni di Montpellier-Reims—
Il Montpellier dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, modulo pensato per garantire equilibrio tra difesa e centrocampo e creare ampiezza in fase offensiva.
Il Reims risponde con il 4-1-3-2, sistema che favorisce solidità centrale e supporto alle punte sulle fasce.
Montpellier (4-2-3-1): Ngapandouetnbu, Davin, Omeragic, Laporte, Mbiayi, Junior, Chennahi, Orakpo, Savanier, Pays, Mendy. Allenatore: Zoumana Camara
Reims (4-1-3-2): Jaouen, Akieme, Pallois, Ahouonon, Sekine, Gbane, Nakamura, Teuma, Leoni, Salama, Bassette. Allenatore: Karel Geraerts
Per seguire lo streaming gratis di Montpellier-Reims, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA