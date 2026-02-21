Moreirense-Sporting Lisbona: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 09:01)

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 19:00, all’Estádio C. Joaquim de Almeida Freitas, la Moreirense ospita lo Sporting Lisbona in una delle sfide più attese della giornata della Primeira Liga. Una partita che mette di fronte due realtà con obiettivi differenti, ma entrambe in un momento cruciale della stagione: ospiti in corsa per il titolo, padroni di casa per restare aggrappati alla zona Europa.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il posticipo della Serie A portoghese:

Dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv — MOREIRENSE SPORTING LISBONA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Moreirense-Sporting Lisbona in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Moreirense — La Moreirense si presenta da sesto in classifica con 33 punti, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. La squadra di Vasco Botelho da Costa ha mostrato solidità soprattutto tra le mura di casa: in 10 gare interne ha raccolto 19 punti, con 6 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte, segnando 15 gol e subendone 13. Numeri che confermano una formazione competitiva, capace di mettere in difficoltà anche avversari di alto livello.

Qui Sporting Lisbona — Lo Sporting Lisbona, attualmente secondo in classifica con 55 punti, alle spalle del Porto. La squadra di Rui Borges sta disputando un campionato di altissimo livello: 17 vittorie, 4 pareggi e solo 1 sconfitta in 22 giornate. Anche il rendimento in trasferta è impressionante: 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 11 gare esterne, con una media di oltre 2 gol segnati a partita lontano da casa e una difesa estremamente solida.

Probabili formazioni — Moreirense (4-2-3-1): Ferreira, Pinto, Batista, Maracas, Kiko, Rodri, Stjepanovic, Travassos, Alan, Bondoso, Lincon.

Sporting (4-2-3-1): Rui Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Morita, Hjulmand, Catamo, Trincao, Guilherme, Luis Suarez.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il posticipo della Serie A portoghese: