Club Brugge-Leuven: dove vedere la Jupiler League in Streaming e in Tv

Club Brugge-Leuven: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Jupiler League
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino 

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 18:15, allo Stadio Jan Breydel, il Club Brugge ospita il Leuven in una sfida valida per la Jupiler Pro League. Padroni di casa già qualificati alla fase post-season, ma in cerca di punti pesanti per migliorare la propria posizione di classifica.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Jupiler League:

  • Guarda ora Club Brugge-Leuven GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Club Brugge-Leuven in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Club Brugge-Leuven, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

    Qui Club Brugge

    Il Club Brugge arriva all’appuntamento da terzo in classifica con 50 punti, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. La squadra ha segnato 47 gol e ne ha subiti 30, confermandosi tra le più produttive del torneo. In casa il rendimento è molto solido, con un’alta percentuale di possesso palla e una media realizzativa significativa. Il gruppo guidato da Ivan Leko può contare su giocatori chiave come Christos Tzolis e Nicolo Tresoldi, spesso decisivi sia in zona gol sia in rifinitura.

    Qui Leuven

    Il Leuven si presenta invece con 28 punti, al momento nella parte medio-bassa della classifica. Il bilancio stagionale parla di 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, con 27 gol fatti e 35 subiti. Lontano da casa il rendimento è altalenante, con difficoltà soprattutto nella fase difensiva. La squadra di Felice Mazzu ha comunque mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite, cercando maggiore compattezza e organizzazione tattica.

    Probabili formazioni

    Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Tzolis, Vanaken, Diakhon, Tresoldi.

    Leuven (3-4-2-1): Prevot, Pletinckx, Nyakossi, Akimoto, Gil, Schrijvers, Lakomy, Teklab, Maertens, Verlinden, Ikwuemesi.

