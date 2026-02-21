Club Brugge-Leuven: dove vedere la Jupiler League in Streaming e in Tv

Club Brugge-Leuven: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Jupiler League su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio - 08:59

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 18:15, allo Stadio Jan Breydel, il Club Brugge ospita il Leuven in una sfida valida per la Jupiler Pro League. Padroni di casa già qualificati alla fase post-season, ma in cerca di punti pesanti per migliorare la propria posizione di classifica.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Qui Club Brugge — Il Club Brugge arriva all’appuntamento da terzo in classifica con 50 punti, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. La squadra ha segnato 47 gol e ne ha subiti 30, confermandosi tra le più produttive del torneo. In casa il rendimento è molto solido, con un’alta percentuale di possesso palla e una media realizzativa significativa. Il gruppo guidato da Ivan Leko può contare su giocatori chiave come Christos Tzolis e Nicolo Tresoldi, spesso decisivi sia in zona gol sia in rifinitura.

Qui Leuven — Il Leuven si presenta invece con 28 punti, al momento nella parte medio-bassa della classifica. Il bilancio stagionale parla di 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, con 27 gol fatti e 35 subiti. Lontano da casa il rendimento è altalenante, con difficoltà soprattutto nella fase difensiva. La squadra di Felice Mazzu ha comunque mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite, cercando maggiore compattezza e organizzazione tattica.

Probabili formazioni — Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Tzolis, Vanaken, Diakhon, Tresoldi.

Leuven (3-4-2-1): Prevot, Pletinckx, Nyakossi, Akimoto, Gil, Schrijvers, Lakomy, Teklab, Maertens, Verlinden, Ikwuemesi.

