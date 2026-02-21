Lo streaming gratis della gara di campionato Pro Vercelli-Trento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 08:56)

Il Girone A di Serie C propone una sfida di grande interesse allo stadio di Pro Vercelli, dove Pro Vercelli e Trento si affrontano domenica 22 febbraio alle ore 14:30. I padroni di casa occupano la nona posizione con 38 punti e cercano un successo per consolidare la propria posizione a metà classifica, mentre gli ospiti sono quarti a quota 44 e arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di mantenere il passo delle prime posizioni e restare in piena corsa playoff. Una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.

Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pro Vercelli-Trento in streaming gratis:

Dove vedere Pro Vercelli-Trento in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal

Mantenere il conto attivo

Cercare Pro Vercelli-Trento nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — La Pro Vercelli, nona con 38 punti, sta vivendo un campionato equilibrato e punta a sfruttare il fattore campo per raccogliere punti preziosi. La squadra di Michele Santoni punta su organizzazione, possesso palla e gestione del ritmo per imporre il proprio gioco.

Il Trento, quarto con 44 punti, arriva a questo incontro con un rendimento costante e mira a consolidare la posizione playoff. La formazione di Luca Tabbiani punta su solidità difensiva e transizioni rapide, cercando di sfruttare le occasioni in contropiede. Si tratta di una sfida tesa ed equilibrata dall'esito incerto.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Trento — La Pro Vercelli dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo che favorisce ampiezza offensiva e controllo del centrocampo, bilanciando le fasi di possesso e ripartenza.

Il Trento risponde con il 4-3-3, sistema pensato per garantire equilibrio tra difesa e attacco e sfruttare le corsie laterali in fase offensiva.

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni

Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani