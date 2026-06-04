In uno scenario unico del calcio sudamericano, le due squadre proveranno a trasformare una semplice partita di campionato in una notte da ricordare
Ci sono campi da calcio che sembrano sospesi tra la terra e le nuvole. Potosí è uno di questi. Sabato 6 giugno alle ore 23:15, il Víctor Agustín Ugarte farà da sfondo a una partita che profuma di fatica, ambizione e speranza. Da una parte il Nacional Potosí, che davanti al proprio pubblico cerca una serata capace di riaccendere entusiasmo e fiducia. Dall'altra l'Aurora, che arriva con il vento dei risultati favorevoli alle spalle e la voglia di continuare a guardare tutti dall'alto della classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NACIONAL POTOSI'-AURORA CLICCA SU BET365.
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Dove guardare Nacional Potosí-Aurora, in diretta TV e in streaming gratuito
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Momento delle due squadre
Il Nacional Potosí arriva a questa partita con la necessità di ritrovare continuità dopo settimane caratterizzate da risultati alterni. La formazione di casa occupa la parte centrale della classifica e sa che gran parte delle proprie ambizioni passa inevitabilmente dal rendimento interno. Giocare a oltre 4.000 metri rappresenta un vantaggio importante che negli anni ha consentito al club di costruire molte delle proprie imprese. Nonostante alcune difficoltà recenti, i precedenti casalinghi contro l'Aurora raccontano una squadra capace di esaltarsi davanti al proprio pubblico e di trasformare ogni partita in una battaglia fisica e mentale.L'Aurora si presenta invece con fiducia e risultati dalla propria parte. Il club di Cochabamba occupa le posizioni di vertice della División Profesional e sta costruendo la propria stagione attraverso una notevole solidità collettiva. Le recenti prestazioni hanno evidenziato una squadra equilibrata, difficile da battere e capace di ottenere risultati anche lontano dal proprio stadio. Il vero esame, però, sarà proprio quello di Potosí. Superare indenne una trasferta del genere significherebbe lanciare un segnale importante a tutto il campionato e confermare le ambizioni di alta classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NACIONAL POTOSI'-AURORA CLICCA SU BET365.
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