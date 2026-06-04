Ci sono campi da calcio che sembrano sospesi tra la terra e le nuvole. Potosí è uno di questi. Sabato 6 giugno alle ore 23:15, il Víctor Agustín Ugarte farà da sfondo a una partita che profuma di fatica, ambizione e speranza. Da una parte il Nacional Potosí, che davanti al proprio pubblico cerca una serata capace di riaccendere entusiasmo e fiducia. Dall'altra l'Aurora, che arriva con il vento dei risultati favorevoli alle spalle e la voglia di continuare a guardare tutti dall'alto della classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NACIONAL POTOSI'-AURORA CLICCA SU BET365.

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