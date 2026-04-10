Non perdere Bucks-Nets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 02:02)

In Eastern Conference, sabato 11 aprile, si sfideranno Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. La sfida tra due squadre che già pensano all'estate ed ad una rifondazione, arriva subito dopo il match in cui hanno vinto i Nets al Barclays Center per il risultato di 96-90. Il ritorno nel Wisconsin è quindi la possibilità per i Bucks di prendersi la rivincita. Il match si terrà alle 02:00 di notte italiana. Scopri come seguire la partita continuando a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — Entrambe le franchigie non sono riuscite ad essere competitive in questa stagione. I Nets, dal canto loro, non sono riusciti a costruire una squadra equilibrata con cui riuscire a maturare vittorie, mentre i Bucks hanno avuto problemi anche sotto il punto di vista della gestione del roster e del temperamento. Tutto ciò ha portato anche alla rottura con Giannis Antetokounmpo, di cui presto sapremo il futuro.

La gara di Brooklyn è terminata 96-90 in favore della squadra di casa. Continuano ad arrivare segnali positivi da Ben Saraf, che ha segnato 19 punti in trentasei minuti giocati, mentre E. J Liddell ne ha messi a segno 21 in soli ventuno minuti giocati, impreziositi da quattro rimbalzi. Per i Bucks non è servita la buona prestazione di A. J. Green da 20 punti. I Bucks hanno segnato 29 punti nel primo quarto, mentre il secondo soltanto 14 e nel terzo 19. Risultati poco soddisfacenti che non convincono parecchio.

I probabili quintetti di Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets — MilwaukeeBucks: P. Nance, O. Dieng, J. Sims, A.J Green, R. Rollins

Brooklyn Nets: J. Minott, Z. Williams, N. Claxton, N. Traoré, J. Wilson