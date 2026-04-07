Dove vedere Lakers-Thunder in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 aprile - 04:30

Big match in Western Conference. Con l'avvicinarsi dei playoff, sfide come quelle di mercoledì diventano importanti per misurarsi con gli avversari più tosti, iniziando anche a carburare alla giusta intensità. Mercoledì 8 aprile alle 04:30 scendono in campo Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, scopri come vedere la partita continuando a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — I Los Angeles Lakers hanno costruito un solido percorso in Western Conference in questa stagione. Dallo scambio che ha visto come protagonisti, soprattutto, Doncic e Davis la franchigia californiana ci ha guadagnato e non poco, dato che è riuscita grazie anche alla chimica tra lo sloveno a LeBron a raggiungere la terza posizione in regular season. Un risultato non sorprendente, ma di certo non scontato data la grande concorrenza. Luka Doncic, però, a causa di un infortunio, salterà le prossime partite di regular season e almeno la prima serie di playoff. I Lakers, quindi, dovranno spingere forte senza uno dei suoi volti più decisivi quest'anno.

Dall'altro lato del campo ci sono gli Oklahoma City Thunder, che hanno ruggito in questa Western Conference non lasciando mai la prima posizione, nonostante la pressione costante sopratutto dei San Antonio Spurs, capaci di inanellare undici vittorie di fila cadendo soltanto contro i Nuggets nell'ultima partita. I Thunder si presentano alla sfida con cinque vittorie di fila e 9 nelle ultime dieci. Sono sicuramente i favoriti per la sfida, nonostante i risultati positivi dei Lakers nelle ultime partite.

I probabili quintetti di Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder — Los Angeles Lakers: J. LaRavia, L. James, D. Ayton, R. Hachimura, A. Reaves

Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander