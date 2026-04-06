Dove vedere Magic-Pistons in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Orlando Magic-Detroit Pistons: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 6 aprile 2026 (modifica il 6 aprile 2026 | 01:02)

La regular season della NBA sta per concludersi, ma ci sono ancora diverse partite interessanti e sopratutto non tutti i verdetti sono stati dati. Uno dei match più attesi del prossimo turno della lega più spettacolare del mondo è quello tra Orlando Magic e Detroit Pistons, che si terrà martedì 7 aprile alle 01:00 di notte italiana. Continua a leggere l'articolo per scoprire come seguire il match. Per non perderti nemmeno un minuto di Magic-Pistons sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — Dopo una buona stagione disputata, seppur altalenante, gli Orlando Magic hanno già assicurato un posto ai play-in. Il destino della franchigia, però, è ancora sospeso. La squadra di Banchero infatti sta faticando a trovare risultati utili nelle ultime partite giocate e non è ancora chiaro se la franchigia della Florida riuscirà a strappare il pass per il playoff oppure dovrà provare ad entrarci dalla porta dal retro. Al momento è al nono posto ed ha perso sette partite nelle ultime dieci, ma un moto d'orgoglio è arrivato nel match contro i texani dei Mavericks, che sono stati battuti per il risultato di 127-138.

I Detroit Pistons, invece, continuano a viaggiare a velocità supersonica, nonostante siano già sicuri non solo del posto ai playoff ma addirittura di aver vinto la Eastern Conference. Con ben 57 vittorie ottenuti e soltanto 21 sconfitte, i Pistons sono stati semplicemente ingiocabili. Il trend di risultati, peraltro, continua a sorridere alla franchigia: nelle ultime 10 gare sono arrivate ben otto vittorie, di cui tre di fila contro Toronto Raptors, Minnesota T'Wolves e Philadelphia 76ers. Prove di forza che non smentiscono quanto costruito da Detroit quest'anno ma soprattutto il loro dominio a Est.

I probabili quintetti di Orlando Magic-Detroit Pistons — Orlando Magic: T. Da Silva, P. Banchero, G. Bitadze, J. Suggs, D. Bane.

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.