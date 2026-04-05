Non perdere Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 01:32)

Sfida dal sapore storico in NBA. Tra i match più attesi del prossimo turno di Western Conference c'è quello tra Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. Nonostante la sfida sia sentitissima, quest'anno le due franchigie hanno avuto stagioni profondamente diverse: i texani, infatti, sono già fuori dai giochi, mentre i gialloviola sono già ai playoff. La palla a due è prevista domani notte, 6 aprile, alle 01:30 italiane. Per non perderti nemmeno un minuto di Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers in diretta TV e streaming gratis — Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su BET365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers sui palinsesti BET365

Il momento delle due squadre — I Dallas Mavericks questa stagione sono stati particolarmente sfortunati, ma hanno pagato anche scelte sbagliate. Con Davis, scambiato inizialmente per Doncic, a Washington i Mavericks hanno perso una stella, e ora si ritrovano tra le mani il talentuoso Cooper Flagg ed un Kyrie Irving, per quanto forte, piuttosto fragile. Sarà necessario lavorare sul mercato delle trade in estate, mentre la stagione regolare sta arrivando al termine. Dallas ha vinto solo due partite nelle ultime dieci, e si presenta alla sfida casalinga contro i Lakers con tre ko consecutivi.

Momento di forma diametralmente opposto per i Los Angeles Lakers. La franchigia californiana vanta tra le migliori strisce di risultati della Western Conference: nonostante si presenti al match con una sconfitta, ha vinto ben otto partite nelle ultime dieci, meglio hanno fatto soltanto Thunder e Spurs (questi ultimi addirittura 11 successi di fila). I Lakers dovranno fare a meno di Doncic per le prossime partite di regular season e almeno per il primo turno di playoff: una batosta non indifferente.

I probabili quintetti di Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers — Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.

Los Angeles Lakers: J. LaRavia, L. James, D. Ayton, A. Reaves, R. Hachimura.