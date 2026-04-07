Dove vedere Nets-Bucks in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 01:32)

La regular season della NBA è agli sgoccioli, mancano sempre meno partite all'inizio dei playoff, il momento più atteso di tutti gli appassionati. Tra le sfide più avvincenti del prossimo turno c'è quello che vedrà sfidarsi Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks al Barclays Center di Brooklyn. La palla a due è in programma alle 01:30 di notte italiana, di mercoledì 8 aprile. Per non perderti nemmeno un minuto di Nets-Bucks sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — La stagione di Brooklyn è iniziata male e sta finendo peggio. La franchigia non è mai riuscita a competere per le zone alte della classifica, ma nemmeno quelle medie che permettono l'accesso ai play-in. Il torneo dei Nets si iscrive allo stesso registro di Pacers e Wizards, squadre che hanno inanellato una lunga serie di sconfitte e che contano poche vittorie quest'anno. I Nets, nello specifico, contano 19 vittorie al momento, tra cui l'ultima proprio contro Washington per il risultato di 121-115.

Discorso diverso per i Milwaukee Bucks, almeno per quanto riguarda i presupposti iniziali. La franchigia del Wisconsin, infatti, aveva iniziato la stagione con obiettivi ben diversi rispetto a quelli in cui si ritrova. Con 78 partite giocate, ha vinto soltanto 31 gare e non ha l'accesso neanche ai play-in, segno di fallimento per una squadra che in estate dovrà operare una vera rivoluzione e che perderà molto probabilmente la sua stella Giannis Antetokounmpo. I Bucks hanno perso ben sette delle ultime dieci partite giocate in NBA. La sfida, insomma, è tra due squadre insoddisfatte.

I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks — Brooklyn Nets: J. Minott, Z. Williams, N. Claxton, N. Traoré, J. Wilson

MilwaukeeBucks: P. Nance, O. Dieng, J. Sims, A.J Green, R. Rollins