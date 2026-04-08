Non perdere Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 01:02)

La NBA continua a mostrare come nel corso di pochi anni il destino di una franchigia può cambiare. Nelle ultime stagioni i Bucks erano tra le franchigie più attrezzate della Eastern Conference e competevano per i livelli più alti, mentre i Pistons si leccavano le ferite nei posti più bassi. Quest'anno, è completamente l'opposto. Detroit vanta un roster forte e affidabile ed ha già un posto per i playoff, mentre i Bucks pensano già all'estate e alla rivoluzione che dovranno adoperare per tornare competitivi quanto prima. La sfida tra le due franchigie si terrà giovedì 9 aprile alle 01:00 italiane.

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Il momento delle due squadre — Se saranno come i Bad Boys lo dirà il tempo, ma questi Pistons sono tra le franchigie più forti della NBA attualmente ed hanno ruggito in questa regular season. Alla sfida contro i Bucks Detroit si presenta con ben 57 vittorie e sole 22 sconfitte, con 10 successi nelle ultime dieci partite. L'intensità è in continuo aumento e con sole tre partite rimaste da qui alla fine della regular season, i Pistons sperimentano il quintetto che dovremmo vedere nella prima serie dei playoff.

Come letto poc'anzi invece i Bucks sono in alto mare. All'undicesimo posto con sole 31 vittorie in stagione e ben tre nelle ultime dieci partite, la franchigia del Wisconsin quest'anno non è riuscita ad essere competitiva. La partenza imminente di Giannis, inoltre, peggiora il momento storico della franchigia che dovrà rivoluzionare il suo roster per prepararsi alla prossima stagione.

I probabili quintetti di Detroit Pistons-Milwaukee Bucks — Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.

MilwaukeeBucks: P. Nance, O. Dieng, J. Sims, A.J Green, R. Rollins