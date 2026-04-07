Dove vedere Toronto Raptors-Miami Heat in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Toronto Raptors-Miami Heat: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 aprile - 10:30

Ultimi match nella regular season della NBA prima di passare ai tanto attesi playoff. Tra le sfide con cui si concluderà la stagione regolare c'è l'avvincente match tra Toronto Raptors e Miami Heat, che si terrà sul campo della franchigia canadese domani notte alle 01:30 italiane. Scopri come seguire la partita continuando a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Toronto Raptors-Miami Heat sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — La sfida di Eastern Conference mette di fronte due squadre che non hanno ancora sicuro il proprio destino. Le due franchigie infatti hanno un posto assicurato nella post-season, ma è in dubbio chi riuscirà ad arrivare direttamente ai playoff e chi, invece, dovrà accontentarsi di provare ad entrare dalla porta dal retro. E, in ogni modo, sarà anche decisivo vedere in quale posizione si classificheranno, dato che il gradino determina anche l'avversario che sarà affrontato.

I Raptors sono al sesto posto con 43 vittorie, ma si presentano alla sfida con una sconfitta e solo quattro vittorie nelle ultime dieci partite. La franchigia canadese, tra le due squadre che si affronteranno stanotte, è quella che ha più chance di avere un posizionamento favorevole e, di conseguenza, provare ad arrivare quanto più lontano possibile, grazie anche ad un roster dinamico e giovane. Gli Heat invece approcciano alla sfida con una vittoria ma anche il loro trend di risultati è altalenante, con un 3-7 nelle ultime dieci. La franchigia della Florida, molto probabilmente, dovrà accontentarsi di un posto non di lusso ai play-in.

I probabili quintetti di Toronto Raptors-Miami Heat — Toronto Raptors: S. Barnes, B. Ingram, J. Poltl, I. Quickley, R.J. Barrett

Miami Heat: N. Powell, A. Wiggins, B. Adebayo, T. Herro, D. Mitchell.