Nba, Rockets-Pistons: diretta tv e streaming live del match

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 02:02)

Sabato 25 ottobre alle 02:00 scendono in campo i giganti. Non solo per qualità, ma anche per centimetri dato che gli Houston Rockets possono contare su un roster che sfiora i 2 metri e 10 di media. La prossima sfida della franchigia texana sarà contro Detroit, reduci da una sconfitta contro i Chicago Bulls. Durant e compagni, invece, cercheranno di riscattare la sconfitta contro i campioni in carica. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Com’è finita l’ultima stagione — Le due franchigie sono reduci da una discreta stagione. Dopo anni difficili, i Pistons sono riusciti a strappare un biglietto per i playoff, nonostante la loro corsa si sia fermata subito all'ostacolo New York Knicks, che hanno archiviato la pratica in sei gare. I Rockets, dal canto loro, dopo essere arrivati secondi nella stagione regolare della Western Conference, hanno subito perso per mano dei Golden State Warriors.

Detroit non ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, perdendo 115-111 in casa dei Chicago Bulls. Houston, invece, ha perso contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, che hanno festeggiato il loro anello con una vittoria nei tempi supplementari grazie ad una super prestazione di Shai Gilgeous-Alexander.

I probabili quintetti di Houston Rockets-Detroit Pistons — Questi dovrebbero essere i quintetti con cui le due franchigie affronteranno la prossima sfida. I Rockets possono contare su un roster ricco di centimetri, il più alto per media in tutta la Nba. Punto forte su cui senz'altro la franchigia toscana farà leva nel corso di questa stagione. Occhio al possibile ingresso in casa Pistons dai primi minuti per Isaiah Stewart.

Houston Rockets: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Tobias Harris, Jalen Duren.

Detroit Pistons: Amen Thompson, Dorian Finney-Smith, Kevin Durant, Jabari Smith, Alperen Sengun.

