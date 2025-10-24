New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Dopo un inizio spaziale, Wembanyama ed i suoi San Antonio Spurs ritornano in campo sabato 25 ottobre, alle 02:00 italiane. I nuovi avversari saranno i New Orleans Pelicans, reduci dalla sconfitta per mano dei Memphis Grizzlies. Con gli Spurs galvanizzati e i Pelicans vogliosi di riscatto, possiamo aspettarci una partita ricca di emozioni. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Com’è finita l’ultima stagione—
Le due franchigie, la scorsa stagione, non hanno raggiunto i playoff neanche attraverso i play-in. La loro stagione, infatti, è terminata subito. Quest'anno però i San Antonio Spurs sembrano determinati a voler tornare nel novero delle squadre più forti della Nba, grazie ad un super Wembanyama, totalizzante nella sfida contro i Dallas Mavs. I Pelicans, dal canto loro, non hanno iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, perdendo contro i Grizzlies di Ja Morant per il risultato di 128-122.
I probabili quintetti di New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs—
Gli Spurs hanno vinto ma soprattutto convinto, dunque potremmo aspettarci diverse conferme nel match di sabato notte. I Pelicans, invece, potrebbero modificare qualcosa rispetto al quintetto sceso sul parquet l'ultima volta.
New Orleans Pelicans: Jordan Poole, Trey Murphy III, Herbert Jones, Zion Williamson, Yves Missi.
San Antonio Spurs: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Keldon Johnson, Harrison Barnes, Victor Wembanyama.
