Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba
Dopo un inizio spaziale, Wembanyama ed i suoi San Antonio Spurs ritornano in campo sabato 25 ottobre, alle 02:00 italiane. I nuovi avversari saranno i New Orleans Pelicans, reduci dalla sconfitta per mano dei Memphis Grizzlies. Con gli Spurs galvanizzati e i Pelicans vogliosi di riscatto, possiamo aspettarci una partita ricca di emozioni. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis- immagine 2
Calendario live Bet365

Un’occasione perfetta per godersi New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs” nella sezione Live Streaming.

    • Com’è finita l’ultima stagione

    Le due franchigie, la scorsa stagione, non hanno raggiunto i playoff neanche attraverso i play-in. La loro stagione, infatti, è terminata subito. Quest'anno però i San Antonio Spurs sembrano determinati a voler tornare nel novero delle squadre più forti della Nba, grazie ad un super Wembanyama, totalizzante nella sfida contro i Dallas Mavs. I Pelicans, dal canto loro, non hanno iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, perdendo contro i Grizzlies di Ja Morant per il risultato di 128-122.

    I probabili quintetti di New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs

    Gli Spurs hanno vinto ma soprattutto convinto, dunque potremmo aspettarci diverse conferme nel match di sabato notte. I Pelicans, invece, potrebbero modificare qualcosa rispetto al quintetto sceso sul parquet l'ultima volta.

    New Orleans Pelicans: Jordan Poole, Trey Murphy III, Herbert Jones, Zion Williamson, Yves Missi.

    San Antonio Spurs: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Keldon Johnson, Harrison Barnes, Victor Wembanyama.

    Non perdere New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, tra le sfide più avvincenti della prima giornata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.

