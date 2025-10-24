New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Dopo un inizio spaziale, Wembanyama ed i suoi San Antonio Spurs ritornano in campo sabato 25 ottobre, alle 02:00 italiane. I nuovi avversari saranno i New Orleans Pelicans, reduci dalla sconfitta per mano dei Memphis Grizzlies. Con gli Spurs galvanizzati e i Pelicans vogliosi di riscatto, possiamo aspettarci una partita ricca di emozioni. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365 . Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.