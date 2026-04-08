Dove vedere Phoenix Suns-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Phoenix Suns-Dallas Mavericks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 04:02)

Due momenti molto diversi sono quelli con cui si presentano alla sfida di giovedì Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Il match di Western Conference vedrà sfidarsi la franchigia dell'Arizona, che ancora non conosce le sue sorti legate alla posizione in classifica, e i Mavericks, che nonostante una stagione disastrosa sono riusciti a trovare un moto d'orgoglio nell'ultimo match contro i Lakers. La sfida tra Suns e Mavericks si terrà giovedì 9 aprile alle 04:00 di notte italiana. Per non perderti nemmeno un minuto di Phoenix Suns-Dallas Mavericks sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — I Phoenix Suns nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione sono riusciti ad assicurarsi il pass per la post season, ma come gli appassionati di NBA sanno molto farà anche la posizione finale che raggiungeranno i Suns. Al momento sono settimi con 43 vittorie e 35 sconfitte e mancano ancora tre sfide alla fine della stagione regolare, ciò significa che gli equilibri possono ancora cambiare.

Dall'altro lato del campo ci saranno i Dallas Mavericks, oggi undicesimi e fuori dalla lotta per playoff e play-in. La franchigia texana, a seguito di vari problemi, non è riuscita ad essere competitiva quest'anno ed ha raccolto soltanto 25 vittorie e ben 53 sconfitte. L'infortunio di Flagg, quello di Irving, scelte quantomeno discutibili nei piani alti hanno frenato vistosamente le ambizioni dei Mavs. Il ritorno del rookie, però, si è fatto subito sentire nell'ultima partita contro i Los Angeles Lakers, battuti 134-128 con ben 45 punti messi a segno da Flagg. È senz'altro una buona base da cui partire in vista della prossima stagione, in cui sarà necessario puntellare il roster.

I probabili quintetti di Phoenix Suns-Dallas Mavericks — Phoenix Suns: J. Goodwin, J. Green, O. Ighodaro, C. Gillespie, D. Booker

Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.