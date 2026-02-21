derbyderbyderby streaming NBA, Warriors-Nuggets: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Golden State Warriors-Denver Nuggets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Domenica 22 febbraio alle 21:30 italiane va in scena uno dei big match più affascinanti della Western Conference. Warriors-Nuggets è una sfida dal peso specifico importante in ottica playoff, tra due squadre ambiziose che vogliono consolidare la propria posizione e ritrovare continuità. Per scoprire come seguire la sfida di NBA, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Golden State Warriors-Denver Nuggets in diretta TV e streaming gratis

Golden State Warriors-Denver Nuggets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Golden State Warriors-Denver Nuggets sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Golden State occupa l’ottavo posto a Ovest e sta vivendo una fase altalenante: 4 vittorie e 6 sconfitte nelle ultime 10, con due ko consecutivi che hanno rallentato la corsa. L’ultima sconfitta è arrivata contro i Boston Celtics, in una partita giocata anche senza Stephen Curry, assenza che ha pesato molto nella gestione offensiva e nei momenti chiave.

    Denver, dal canto suo, ha una classifica migliore ma attraversa un momento simile: 4-6 nelle ultime 10 partite. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta contro i Los Angeles Clippers, trascinati da Kawhi Leonard. I Nuggets restano comunque una delle squadre più complete della Conference, con grande equilibrio tra attacco e difesa e una struttura di gioco ben consolidata.

    I probabili quintetti di Golden State Warriors-Denver Nuggets 

    Sfida di grande fascino in Western Conference. Di seguito, vi proponiamo i probabili quintetti con cui partiranno le due franchigie. Grandi stelle da entrambi i lati del parquet, spettacolo assicurato.

    Golden State Warriors: J. Butler, D. Green, Q. Post, M. Moody, S. Curry 

    Denver Nuggets: J. Strawther, C. Johnson, N. Jokic, C. Braun, J. Murray 

