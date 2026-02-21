Dove vedere Golden State Warriors-Denver Nuggets in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Golden State Warriors-Denver Nuggets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 febbraio - 21:30

Domenica 22 febbraio alle 21:30 italiane va in scena uno dei big match più affascinanti della Western Conference. Warriors-Nuggets è una sfida dal peso specifico importante in ottica playoff, tra due squadre ambiziose che vogliono consolidare la propria posizione e ritrovare continuità. Per scoprire come seguire la sfida di NBA, continua a leggere l'articolo.

Il momento delle due squadre — Golden State occupa l’ottavo posto a Ovest e sta vivendo una fase altalenante: 4 vittorie e 6 sconfitte nelle ultime 10, con due ko consecutivi che hanno rallentato la corsa. L’ultima sconfitta è arrivata contro i Boston Celtics, in una partita giocata anche senza Stephen Curry, assenza che ha pesato molto nella gestione offensiva e nei momenti chiave.

Denver, dal canto suo, ha una classifica migliore ma attraversa un momento simile: 4-6 nelle ultime 10 partite. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta contro i Los Angeles Clippers, trascinati da Kawhi Leonard. I Nuggets restano comunque una delle squadre più complete della Conference, con grande equilibrio tra attacco e difesa e una struttura di gioco ben consolidata.

I probabili quintetti di Golden State Warriors-Denver Nuggets — Sfida di grande fascino in Western Conference. Di seguito, vi proponiamo i probabili quintetti con cui partiranno le due franchigie. Grandi stelle da entrambi i lati del parquet, spettacolo assicurato.

Golden State Warriors: J. Butler, D. Green, Q. Post, M. Moody, S. Curry

Denver Nuggets: J. Strawther, C. Johnson, N. Jokic, C. Braun, J. Murray