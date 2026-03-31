Nets-Hornets: dove vedere la NBA in TV e in Streaming Gratis

Nets-Hornets, match valido la regular season della NBA: probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Basket americano su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 19:10)

La sfida tra i Charlotte Hornets e i Brooklyn Nets mette di fronte due squadre che arrivano a questo appuntamento con stati di forma e ambizioni decisamente differenti. Charlotte si presenta con un record positivo e in piena corsa nella Eastern Conference, mentre Brooklyn vive una stagione molto complicata, come dimostra il bilancio nettamente negativo e le difficoltà mostrate soprattutto nelle ultime settimane.

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Qui Charlotte Hornets — Gli Hornets arrivano a questa gara dopo una recente frenata, con due sconfitte consecutive che hanno interrotto un buon momento generale. Nonostante ciò, il rendimento nelle ultime dieci partite resta solido, con diverse vittorie e un attacco che produce con continuità oltre i 115 punti di media. La squadra guidata dal talento di LaMelo Ball continua a mostrare un gioco offensivo fluido e produttivo, supportato anche da giocatori come Miles Bridges, anche se l’ultimo ko contro Boston ha evidenziato qualche difficoltà contro avversari di alto livello.

Qui Brooklyn Nets — Situazione ben diversa per i Nets, che arrivano sì da una vittoria, ma inserita in un contesto recente molto negativo. Brooklyn ha infatti perso nove delle ultime dieci partite, mostrando limiti evidenti sia in attacco, dove fatica a superare i 105 punti di media, sia in difesa, concedendo tanto agli avversari. Il successo contro Sacramento rappresenta più un’eccezione che un segnale di svolta, e la squadra resta in fondo alla classifica con poche certezze e rendimento altalenante.