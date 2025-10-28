Scopri dove vedere la partita Nizza-Lille in diretta tv live: lo streaming gratis della Ligue 1 su Bet365

Carmine Panarella 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 13:22)

Torna la Ligue 1 che tra le tante gare interessanti ci propone mercoledì 29 ottobre alle ore 19:00 la sfida tra Nizza e Lille, un incontro che promette equilibrio e spettacolo con entrambe le squadre in cerca di conferme per la zona alta della classifica. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE NIZZA-LILLE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Nizza-Lille in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare Nizza-Lille nella sezione Live Streaming.

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Nizza-Lille in diretta live. Il match, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 19:00, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Sfida di alta classifica per il Nizza, ottavo con 14 punti, che cerca continuità per avvicinarsi alle prime posizioni. Il Lille, quinto con 17 punti, vuole consolidare la propria zona playoff e approfittare della trasferta per guadagnare punti preziosi. Il match si preannuncia combattuto e ricco di spunti, con entrambe le squadre motivate a fare risultato.

Le probabili formazioni di Nizza-Lille — Il Nizza punterà su una difesa a tre solida e sulla creatività dei centrocampisti offensivi per costruire le azioni. Il Lille cercherà di imporre il proprio gioco con il 4-2-3-1, sfruttando la qualità tecnica dei centrocampisti e la fisicità degli attaccanti.

Nizza (3-4-3): Diouf, Dante, Oppong, Mendy, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Clauss, Boga, Diop, Cho. Allenatore: Franck Haise

Lille (4-2-3-1): Ozer, Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio

Non perdere l’occasione di seguire Nizza-Lille in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Non perderti nemmeno un minuto di Nizza-Lille in streaming live gratis su Bet365.