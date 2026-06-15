L’erba del Queen’s Club apre la settimana più importante della stagione di preparazione a Wimbledon e tra i match più interessanti del primo turno c’è quello che vedrà opposti Cameron Norrie e Alejandro Davidovich Fokina. Due giocatori che arrivano a Londra con motivazioni diverse ma accomunati dalla necessità di ritrovare continuità dopo settimane complicate. I precedenti sorridono a Davidovich Fokina, vincitore di entrambi gli scontri diretti disputati nel circuito maggiore, anche se l’ultimo confronto risale ormai al 2021. Un dato che conta relativamente considerando il tempo trascorso e il contesto completamente diverso nel quale si giocherà questa sfida. Sulla carta il match si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tecnici. Norrie proverà a sfruttare la maggiore familiarità con l’erba e il sostegno del pubblico londinese, mentre Davidovich Fokina cercherà di imporre il proprio ritmo e la sua aggressività da fondo campo. Molto dipenderà dalle condizioni del britannico, che resta una delle incognite principali della vigilia. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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torna in campo davanti al pubblico di casa dopo il ritiro al Roland Garros causato da un problema alle costole. Il britannico ha scelto di fermarsi per preservare la stagione sull’erba, superficie che negli anni gli ha regalato alcune delle migliori soddisfazioni della carriera. Il debutto al Queen’s rappresenta quindi un banco di prova importante per valutare la sua condizione fisica e il livello del suo tennis dopo quasi tre settimane di stop.Dall’altra parte della rete ci sarà, giocatore imprevedibile e dotato di grande talento, che ha già assaggiato l’erba la scorsa settimana a Stoccarda senza però riuscire a lasciare il segno. Lo spagnolo è stato infatti eliminato all’esordio da Mattia Bellucci e arriva a Londra con l’obiettivo di riscattare immediatamente quella battuta d’arresto.

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