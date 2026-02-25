Norwich-Sheffield W.: diretta live e probabili formazioni

Norwich City Sheffield Wednesday probabili formazioni e preview Championship 25 febbraio 2026

Stefano Sorce 25 febbraio - 01:22

La lotta per la salvezza entra in una fase decisiva e Norwich-Sheffield W. è un'opportunità per i padroni di casa di compiere un passo importante. Il match è in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20:45. La squadra di casa vuole reagire immediatamente dopo l’ultimo stop e difendere il vantaggio accumulato sulla zona retrocessione, mentre gli ospiti arrivano a questa sfida con un destino già segnato ma con l’obiettivo di chiudere la stagione con dignità.

Vuoi vedere Norwich-Sheffield W. in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Norwich-Sheffield W. sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Norwich-Sheffield W. in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Norwich ha cambiato passo negli ultimi mesi, costruendo una risalita significativa grazie a una serie di risultati positivi che hanno migliorato sensibilmente la classifica. La squadra ha mostrato maggiore solidità e continuità, riuscendo a guadagnare un margine prezioso sulle dirette concorrenti. Nonostante la recente sconfitta, il rendimento complessivo resta incoraggiante e conferma la crescita vista nel corso del 2026.

Lo Sheffield Wednesday, invece, sta vivendo una stagione estremamente difficile, segnata da problemi societari e da una lunga serie di risultati negativi. La retrocessione è ormai matematica e la squadra si trova in una situazione complicata anche dal punto di vista mentale. L’obiettivo ora è quello di ritrovare almeno una prestazione positiva per interrompere la serie negativa e affrontare il finale di stagione con maggiore orgoglio.

Probabili formazioni di Norwich City-Sheffield W. — Il Norwich dovrebbe schierarsi con Kovacevic in porta, protetto dalla difesa composta da Fisher, McConville, Cordoba e Chrisene. A centrocampo McLean e Field garantiranno equilibrio, mentre Slimane, Kvistgaarden e Ahmed agiranno alle spalle dell’unica punta Toure.

Lo Sheffield Wednesday dovrebbe rispondere con Dieng tra i pali, difeso da Fusire, Palmer, McGhee e Adaramola. In mediana Ingelsson e Heskey avranno il compito di gestire il centrocampo, mentre McNeill, Lowe e Ndala supporteranno Yates nel reparto offensivo.

Norwich City (4-2-3-1): Kovacevic; Fisher, McConville, Cordoba, Chrisene; McLean, Field; Slimane, Kvistgaarden, Ahmed; Toure.

Sheffield Wednesday (4-2-3-1): Dieng; Fusire, Palmer, McGhee, Adaramola; Ingelsson, Heskey; McNeill, Lowe, Ndala; Yates.

Vuoi vedere Norwich-Sheffield W. in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Norwich-Sheffield W. sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA