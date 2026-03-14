Nottingham Forest-Fulham, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

La squadra di casa ha come obiettivo la permanenza in massima serie, mentre gli ospiti possono ancora sperare di puntare alla zona Europa

Jacopo del Monaco 14 marzo - 17:50

Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Nottingham Forest ed il Fulham e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 30 della Premier League. Il match avrà inizio alle ore 15:00 e si terrà presso il City Ground. Durante il girone d'andata, le due squadre hanno giocato contro nel mese di dicembre ed il Fulham ha vinto di misura grazie al calcio di rigore realizzato di Raúl Jiménez.

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Nottingham Forest-Fulham, dove vedere la partita — La squadra di casa ha come obiettivo la conquista dei tre punti per continuare a lottare per la permanenza in massima serie. Gli ospiti, dal canto loro, possono ancora puntare alla zona Europa ed una vittoria domani potrebbe essere importante. La sfida tra il Nottingham Forest ed il Fulham si potrà vedere, in diretta televisiva, su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 258, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

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La situazione delle due squadre — Il Nottingham Forest allenato dal lusitano Vitor Pereira, quarto tecnico del club inglese in questa stagione, attualmente si trova al diciassettesimo posto in classifica coi suoi 28 punti, gli stessi che ha anche il West Ham che giocherà stasera e soltanto uno in meso rispetto al Tottenham scenderà in campo domani. Negli ultimi impegni stagionali, i Tricky Trees hanno giocato in due competizioni: campionato, due sconfitte contro Liverpool (0-1) e Brighton (2-1) e pareggio per 2-2 in casa del Manchester City; Europa League, sconfitte sia nel ritorno del Play-off contro il Fenerbahçe (1-2) che nell'andata degli ottavi contro il Midtjylland (0-1).

Il Fulham che ha come tecnico il portoghese Marco Silva, dal canto suo, occupa l'undicesima posizione nella massima divisione inglese avendo totalizzato 40 punti. Negli ultimi cinque impegni della stagione in corso, i Cottagers hanno giocato in due competizioni nazionali: FA Cup, dopo aver vinto contro lo Stoke City (1-2) è stato eliminato dal Southampton (0-1); Premier League, dove ha vinto contro Sunderland (1-3) e Tottenham (2-1) e perso 0-1 in casa contro il West Ham.

Probabili formazioni — I padroni di casa non avranno a disposizione, causa infortunio, Savona, Boly, Wood, John Victor e Jair mentre è in dubbio Ortega. Per gli ospiti, invece, l'unico indisponibile è l'infortunato Kevin mentre è in dubbio Wilson.

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Morato, Milenković, Murillo; Aina, Sangaré, Anderson, Williams; Hudson-Odoi, Gibbs-White; Igor Jesus. Allenatore: V. Pereira

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Bobb; Jiménez. Allenatore: M. Silva

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